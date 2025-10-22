【泊まれる公園 INN THE PARK 沼津】五感で楽しむ「森の大きなアフタヌーンティー」 秋バージョンが登場

株式会社インザパーク「森の大きなアフタヌーンティー」秋バージョン

泊まれる公園「INN THE PARK 沼津」では、通年ご好評いただいている「森の大きなアフタヌーンティー」の秋バージョンをご提供しています（2025年9月～12月上旬まで）。

また、8周年を記念して特別宿泊プランもご用意しました。森と海の景色に包まれた自然の中で味わう秋の味覚をぜひお楽しみください。

森の中で味わう、食べ応え満点のアフタヌーンティー

球体テントが森に浮かぶユニークな宿泊施設、広々とした芝生や懐かしい林間学校の面影が残る空間、個性あふれるライフスタイルショップなど、楽しみどころがたくさんある「INN THE PARK 沼津」。その中でも特に注目を集めているのが“食”です。

季節ごとに変わるコース料理と並んで人気なのが、食べ応え抜群のアフタヌーンティー。甘いスイーツはもちろん、ランチとして楽しめるほど充実したセイボリー（軽食）が特徴です。

2025年秋バージョンでは、秋刀魚・栗・りんごといった旬の味覚に加え、バターチキンカレーや一品料理などを加えてボリュームアップ。食欲の秋にふさわしい内容へと進化しています。

定番＆秋限定メニューをご紹介

まずは通年人気の定番メニューから。

・スコーン

紅茶の香り豊かなスコーン2種を木箱に。季節のりんごジャムとキャラメルクリーム付き。

・球体テントトリュフ

施設の象徴である球体テントをイメージしたチョコレート。外側のチョコの中に液体を包み込んでいますので、一口でお召し上がりください。

・箱根西麓三島野菜のバーニャカウダ

農家から直接仕入れる旬の野菜を絶品ソースで。ここでしか味わえない一品です。

球体テントトリュフ

さらに、2025年秋限定のメニューはこちら。

スイーツ

・ミニモンブラン

・山梨産葡萄のパフェ

・りんごのタルト（シナモンアイス付き）

・レモンケーキ

山梨産葡萄のパフェりんごのタルト（シナモンアイス付き）

セイボリー

・秋刀魚と茄子のタルタル まるごと秋刀魚のスープ仕立て

・長谷川園キノコ

・バターチキンカレー

・ミニクロックムッシュ

特に注目は「秋刀魚と茄子のタルタル」。秋刀魚を骨や肝ごと煮込んだスープと一緒にお召し上がりください。すだちの爽やかな香りと肝のほろ苦さが重なり合い、奥行きのある味わい。あたたかいスープによって香りが立ちのぼり、五感で楽しめる一品です。

さらに、バターチキンカレーとクロックムッシュの相性も抜群で、ランチとしても満足できる内容となっています。

秋の自然と調和する味わい

秋刀魚と茄子のタルタル まるごと秋刀魚のスープ仕立て。スープをお客様の目の前で注ぎます。バターチキンカレーとミニクロックムッシュ

メニューを手がけたのは、INN THE PARK 沼津のシェフ・達川裕晃。



シェフのコメント

「旬の素材をふんだんに使い、味のバランスや香りを考え抜いてメニューを考案しました。駿河湾を望む景色とともに、五感で楽しんでいただければと思います。

インザパークのサロンは広く、赤ちゃんフレンドリーなので、ご高齢の方からお子様までご家族でも集まりやすいと思います。秋のお出かけのきっかけにしてもらえたら嬉しいです」

開放的なサロンの空間

大きなアフタヌーンティーのミニバージョンとして、「森の小さなアフタヌーンティー」もあります。軽食系やお野菜などがないデザートセットです。

「森の大きなアフタヌーンティー」

期間：2025年9月～12月上旬

料金：\3,480（税込／ドリンク別）

提供：事前予約制

※ご予約は予約フォーム(https://docs.google.com/forms/d/16bcg5NrMur0dzs-wwJ5ZcMxnZAEB4hLhJazsXHp6t3Y/viewform?edit_requested=true&pli=1&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAae5z-k10obEUJr2qN7Dh6k2jQA8MWHB3ohBqXFLjeyOMaaWjP1vrLuJlr5Z_Q_aem_WbXqIE39c5yU49DQJ9DiwQ)、もしくはお電話（055-939-8366）にて承ります。

「森の小さなアフタヌーンティー」

期間：2025年9月～12月上旬

料金：\1,320（税込/ドリンク別）

提供：予約は不要



サロンカフェの営業スケジュールは、公式サイト(https://www.innthepark.jp/news/)からご確認ください。

季節ごとに変わるアフタヌーンティーは、冬バージョンも登場予定。どうぞお楽しみに！

8周年記念の特別宿泊プランも！

INN THE PARK 沼津は、今年でオープン8周年。これを記念して、特典付きの特別プランも販売中です。

特典1：通常の2食付きプランから15％オフで宿泊可能



特典2： 下記のオリジナル商品をプレゼント

INN THE PARK オリジナル緑茶缶

創業100年を超える沼津の老舗「静岡茶通亭」が手がける、格別な深蒸し緑茶です。厳選した3種の茶葉を、茶師・植松崇宏さんが理想のバランスへと仕上げました。深くまろやかな旨味とやさしい甘み、ふわりと広がる香りは、食事にもおやつの時間にも寄り添う味わい。インザパークのゆるやかな時間をご自宅でも楽しんでもらえたら嬉しいです。

日本一おいしいカヌレ

「意味がわからないほど美味しい！」と評判の自慢のカヌレ。通常はカフェ営業時のみの販売ですが、特典としてプレゼントいたします。

紅葉が始まり、空気も澄んでくるこの季節。天井の高いサロンや木々に囲まれた空間で、時間の流れをゆっくりと感じながら過ごすひとときをお楽しみください。

泊まれる公園 INN THE PARK 沼津

〒410-0001静岡県沼津市足高220-4

tel.：055-939-8366（受付時間 11:00～17:00）

web.：https://www.innthepark.jp/

instagram：https://www.instagram.com/inn_the_park/

【本件に関するお問合せ先】

泊まれる公園「INN THE PARK 沼津」

担当：宮谷

電話：055-939-8366

Email：info@inthepark.jp