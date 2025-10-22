【話題沸騰】JOPTに深田えいみ再登場！自身が監修したCHILLERSの新フレーバー発表に観客も大注目！！

▪️優勝者の方には豪華プレゼント！さらに、深田えいみさんもポーカーに参戦！

株式会社LADDER

優勝賞品はなんと、CHILLERS全種類＆総額20万円相当クーポンの超豪華プレゼント！！

さらに今回も、深田えいみさんが実際にポーカーに参戦しました！！

その美しさに誰もが見惚れる中、テーブルでは鋭い読みと勝負強さを発揮！

”華”と”実力”を兼ね備えたプレイヤーに、会場中が釘付けとなり

大盛り上がりになりました！

▪️深田えいみの新フレーバーがついに発売！！

「NLH Champions Bounty Sponsored by CHILLERS」開催直前--

MCとの会話中に重大発表が…！

ついに--

深田えいみ × CHILLERS コラボフレーバーが発売開始！

“彼女らしさ”が詰まった、スッキリとした爽やかミントテイスト🌿

上品さと刺激が共存する、唯一無二の仕上がりです。

パッケージデザインも“エジプトミント”の世界観を完全再現。

手に取るだけで惹き込まれる、金色に輝く一本。

CHILLERSチームが総力をあげて開発した渾身の新作、

ついに9/25（木）にリリース開始しました！

詳細を見る :https://chillers.cloud/shop/product_categories/Eimi%20Fukada%20Flavor

▪️「CHILLERS」とは・・・

【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を】をコンセプトに、てんちむがプロデュースした革新的な電子シーシャブランド「CHILLERS」。

シーシャBarと共同開発した本格フレーバーは、ノンニコチン＆ノンタールながら、かつてない吸いごたえとキック感を実現。火も充電も不要で、手軽に深いリラックスタイムが楽しめます。

シバターやしみけんとのコラボ商品も展開し、電子シーシャブランドとして注目を集める存在です。

そんなCHILLERSが、日常に“チル”を届けるブランドとして、JOPTの舞台をより熱く盛り上げます。

詳細はこちら :https://chillers.jp/

▪️今話題沸騰中のCHILLERSを導入していただける店舗様募集中！！

ポーカーしながら“チル”できる！

ノンニコチン・ノンタールだから、

お客様がゲームの合間にわざわざ喫煙所まで移動しなくても大丈夫です！

集中力を切らさずに、その場でスマートに気分転換できます。

店頭導入をご検討の方には、販促POPなども無償でご用意可能です！

＼“CHILLERS”を、あなたのお店にも。／

気になった方はお気軽にご連絡ください！

ご連絡はこちらから :https://forms.gle/bh3EFeHwqwr8kucv8

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F wework内

事業内容：P2C事業、マーケティング事業

URL：https://ladder.co.jp

