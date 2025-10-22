【話題沸騰】JOPTに深田えいみ再登場！自身が監修したCHILLERSの新フレーバー発表に観客も大注目！！
▪️優勝者の方には豪華プレゼント！さらに、深田えいみさんもポーカーに参戦！
優勝賞品はなんと、CHILLERS全種類＆総額20万円相当クーポンの超豪華プレゼント！！
さらに今回も、深田えいみさんが実際にポーカーに参戦しました！！
その美しさに誰もが見惚れる中、テーブルでは鋭い読みと勝負強さを発揮！
”華”と”実力”を兼ね備えたプレイヤーに、会場中が釘付けとなり
大盛り上がりになりました！
▪️深田えいみの新フレーバーがついに発売！！
「NLH Champions Bounty Sponsored by CHILLERS」開催直前--
MCとの会話中に重大発表が…！
ついに--
深田えいみ × CHILLERS コラボフレーバーが発売開始！
“彼女らしさ”が詰まった、スッキリとした爽やかミントテイスト🌿
上品さと刺激が共存する、唯一無二の仕上がりです。
パッケージデザインも“エジプトミント”の世界観を完全再現。
手に取るだけで惹き込まれる、金色に輝く一本。
CHILLERSチームが総力をあげて開発した渾身の新作、
ついに9/25（木）にリリース開始しました！
詳細を見る :
https://chillers.cloud/shop/product_categories/Eimi%20Fukada%20Flavor
▪️「CHILLERS」とは・・・
【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を】をコンセプトに、てんちむがプロデュースした革新的な電子シーシャブランド「CHILLERS」。
シーシャBarと共同開発した本格フレーバーは、ノンニコチン＆ノンタールながら、かつてない吸いごたえとキック感を実現。火も充電も不要で、手軽に深いリラックスタイムが楽しめます。
シバターやしみけんとのコラボ商品も展開し、電子シーシャブランドとして注目を集める存在です。
そんなCHILLERSが、日常に“チル”を届けるブランドとして、JOPTの舞台をより熱く盛り上げます。
詳細はこちら :
https://chillers.jp/
▪️今話題沸騰中のCHILLERSを導入していただける店舗様募集中！！
ポーカーしながら“チル”できる！
ノンニコチン・ノンタールだから、
お客様がゲームの合間にわざわざ喫煙所まで移動しなくても大丈夫です！
集中力を切らさずに、その場でスマートに気分転換できます。
店頭導入をご検討の方には、販促POPなども無償でご用意可能です！
＼“CHILLERS”を、あなたのお店にも。／
気になった方はお気軽にご連絡ください！
ご連絡はこちらから :
https://forms.gle/bh3EFeHwqwr8kucv8
