fusion FROM SPIEGEL、ジムニーイベント『JAPAN JIMNY JAM 2025』に参加決定！
ジムニーカスタムファン必見！デモカーや人気パーツを展示予定
パーツ展示・物販 イベント価格で提供いたします！
ジムニーなど軽自動車を中心としたエアロパーツなどを展開するアフターパーツブランド fusion FROM SPIEGEL（運営：株式会社ラスター）は、2025年10月26日（日）に山梨県富士吉田市で開催されるジムニーイベント『JAPAN JIMNY JAM』に参加いたします。
イベントHPはこちら https://www.jjj-suzy.com/
本イベントは、ジムニー専門誌『ジムニー・スーパースージー』が主催するイベントで、
例年、全国から数多くのジムニーユーザーが集まり、交流やカスタム展示を楽しむ場として注目を集めています。
当日は、fusion FROM SPIEGELのデモカー展示や人気商品の紹介をはじめ、最新のカスタムスタイルを体感いただけるブースを出展予定です。さらに、会場ではジムニーカスタムショップやパーツメーカーが多数出展し、ジムニーづくしの一日をお楽しみいただけます。
イベント概要
イベント名：JAPAN JIMNY JAM 2025（ジャパン ジムニー ジャム）
開催日：2025年10月26日（日）
時間：10:00 ～ 15：00
会場：富士山パーキング（富士北麓駐車場）：山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597－84
主催：スーパースージー（敬称略）
参加費：一般入場駐車料3,000円/台（1台に乗っていれば何名でも可） ※一般駐車場はAM9:00開場の予定です
https://www.jjj-suzy.com/ より引用
販売店舗情報や詳細については、公式サイトをご覧ください。
公式サイト：https://spiegel-fusion.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/fusion_from_spiegel/
お問い合わせ先
fusion FROM SPIEGEL ショールーム
所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階
電話番号：070-1573-1334
Spiegelパーツのご購入はこちら：https://www.spiegel.co.jp/
fusion BASEはこちら： https://spiegel.base.shop/
カーセンサーはこちら： https://www.carsensor.net/shop/chiba/323210002/
株式会社ラスター
所在地：埼玉県越谷市大房921-1
代表者：吉田実
電話番号：048-970-2821