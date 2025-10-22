癒され度120%！おひるね中のそうにゃんがほっこり可愛い新商品が先行発売で登場！

写真拡大 (全5枚)

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、相模鉄道キャラクター「そうにゃん」をモチーフにデザインした長袖Tシャツが登場。相鉄の広報担当として活躍中のそうにゃんのおひるね中のワンシーンをTシャツのフロントからバックにかけてプリントしました。キッズ、レディース、メンズ対応のフルサイズ展開で一人でもお揃いでも楽しめるアイテムです。着ごこちの良い日本製のクオリティは大切な方へのギフトにもおすすめ。




横浜駅直結の相鉄ジョイナス地下1階「OJICO横浜ジョイナス店」と、1階パパブブレ前広場で開催する「OJICO期間限定ショップ」にて10月23日(木)より先行発売いたします。


また今回は「OJICO期間限定ショップ」に併設して「相模鉄道キャラクターそうにゃんグッズ期間限定ショップ」も登場いたします。




【長袖Tシャツ そうにゃん×OJICO Tシャツ「おひるね」】





そうにゃんは気持ちよさそうにおひるね中♪どんな夢を見ているのかな？





〇商品詳細


商品名：長袖Tシャツ そうにゃん×OJICO Tシャツ「おひるね」


価格：こども/4,400円(税込4,840円)～ おとな/6,000円(税込6,600円)～


サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)


カラー：ブラック


素材等：綿100%、日本製


先行販売日程：10月23日(木)～11月4日(火)　営業時間10:00～21:00


先行販売場所 ：相鉄ジョイナスB1階「OJICO横浜ジョイナス店」、1階「OJICO期間限定ショップ」




※先行販売終了後は、OJICO横浜ジョイナス店、OJICO公式オンラインショップ等にて販売を予定しております。


※先行販売で完売となった場合の再入荷は未定です。


※スケジュールは変更となる場合がございます。












〇OJICOについて　　


「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。


https://www.ojico.net/







〇有限会社チャンネルアッシュについて


ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。







〇会社概要


会社名：有限会社チャンネルアッシュ


所在地：〒921-8062　石川県金沢市新保本1-436-5


代表者：越原　裕幹


設立：平成17年2月15日


企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/


OJICO公式web：https://www.ojico.net/


事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売




〇お客様からのお問い合わせ先


OJICOお客様窓口


TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）




OJICO横浜ジョイナス店


TEL:045-620-7088（10:00-21:00）




〇本リリースに関する報道お問い合わせ先


有限会社チャンネルアッシュ　担当/滝川


ＴＥＬ：076-246-3377


e-mail：yukina@ojico.net　または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/


「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。