AlphaDrive TECH COLLECTIVE始動。第一弾の支援メニューとして、「開発パートナーアイミツサービス」を提供開始

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、新規事業のプロダクト開発に強みを持つパートナー各社と連携し、各社のアセット・ノウハウを結集して、より多面的な価値のあるテック支援ソリューションの拡充を推進して参ります。



＜AlphaDrive TECH COLLECTIVE 紹介ページ＞

https://alphadrive.co.jp/lp/techcollective/

背景

AlphaDriveは、2018年の創業以来、260社／23,000件を超える企業と新規事業アイデアの創出を支援してきました。アイデア創出のみでなく、その後の事業立ち上げに向けた伴走にも強みを持ち、累計250件を超える事業化案件を輩出しています。



近年は、0→1(アイデア創出から事業化まで)の支援だけでなく、新規事業の1→10～(立ち上げ・拡大)フェーズの支援にも注力しており、その中で新規事業の「プロダクト」「システム」「アプリケーション」の開発支援のお引き合いも多くいただいています。



このようなマーケット需要に対して、自社グループのみで応えていくのではなく、新規事業のテック支援に精通するパートナー企業の皆さまの力もお借りしながら挑んでいく。こういった背景と想いから、「AlphaDrive TECH COLLECTIVE」を始動させました。



「新規事業マーケット全体をよりよく発展させる」。この志をともにできるパートナーの皆さまと、さらに複雑で多面的な課題解決にも寄与できるソリューションを構築して参ります。

ご支援体制

AlphaDriveグループ内の開発会社のみではなく、「新規事業のテック支援」に精通したパートナー企業各社とも提携の上で、より多面的に価値発揮が可能な体制を構築しております。



株式会社Del Qui

AlphaDrive100%子会社の開発会社。新規事業に特化した無駄のないアジャイル開発に強み。

https://del-qui.com/



株式会社GROWGRIT

AlphaDriveとSun*のJV。新規事業の開発において国内随一の豊富な実績を持つチーム。

https://growgrit.co.jp/

株式会社TECHFUND

10年以上、500社を超える企業の新規事業を技術で支えてきたテックアクセラレーター

https://techfund.jp/

株式会社アクトビ

目的から逆算し事業成長に並走する開発パートナー。エンジニア・デザイナーが本質に向き合い、DXを推進。

https://actbe.co.jp/

シースリーレーヴ株式会社

ローコード・AI活用により開発スピード3倍、コスト1/3。速さとコストで新規事業の成功確率を最大化。

https://www.c3reve.co.jp/

ビートラックスジャパン合同会社

デザイン思考を用いたプロトタイプ制作・検証に強いサンフランシスコ発のデザイン会社。海外向けにも対応。

https://btrax.com/jp

「開発パートナーアイミツサービス」について

AlphaDrive TECH COLLECTIVEの第一弾のサービスとして、事業開発のプロがベストマッチなテックパートナーを紹介する「開発パートナーアイミツサービス」をリリースしました。

＜サービス紹介ページ＞

https://alphadrive.co.jp/lp/techpartner-aimitsu/

＜サービス概要＞

プロダクト開発を委託するパートナーを決定するまでに必要な全てのプロセスに対して「無償」にて伴走・サポートします。

単なるマッチング・紹介ではなく、各事業ごとの開発に向けた要点の整理から入り込んだ上で、各事業の特性や開発ロードマップを踏まえて、事業の成功確度を高める開発チームをご提案します。

＜活用いただきたいシーン＞

・プロダクト開発に進みたいが、どのようなステップで進めていけばよいか分からない。

・具体的につくりたいプロダクトの要件整理ができていない。

・外部委託を前提に考えているが、相談するパートナーの当てがついていない。

※アプリケーション、システム / ツール等、どのような種類の開発もご相談可能です。

代表者コメント

加藤 隼（株式会社アルファドライブ グループ執行役員 アクセラレーション戦略担当）

AlphaDriveとしてこれまで累計23,000件超の新規事業を支援してきた中で、「事業仮説の筋は良い。推進チームも非常に力強い。それにも関わらず、プロダクト開発が上手く進まないことが取り返しのつかない致命傷となって、撤退に追いやられてしまった」という事業を沢山見てきて、そのたびに、非常に歯がゆい想いをしてきました。

この新規事業マーケットの根深い課題を解決するために、AlphaDriveグループ内にもテック専門会社を設立したものの、個別の事業の特性にベストマッチな課題解決をしていくためには、まだまだリソースもケイパビリティも足りない。このような考えの元で、今回の構想・サービスを立ち上げました。

このたび参画いただいたパートナー各社の皆さまは、新規事業のテック支援における実力もさることながら、「マーケット全体を、より本質的に発展させていきたい」という志を共にできる仲間です。

パートナーの皆さまの多大なる力をお借りしながら、成功する新規事業を一つでも多く創出していく挑戦を続けて参ります。

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp



＜お問い合わせ＞

担当者：株式会社アルファドライブ（PR担当）

