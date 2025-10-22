牛角×「モンスターストライク」初コラボ！『スタミナ超絶回復！超ジュ～神祭キャンペーン』開催！！オリジナルノベルティがもらえるコラボメニューやSNSアイコンがGETできるコラボガチャが登場

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2025年10月29日（水）から12月3日（水）まで、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下、モンスト）とのコラボキャンペーン「スタミナ超絶回復！超ジュ～神祭キャンペーン」を期間限定で実施します。

キャンペーン5大トピックス！

１. 限定ノベルティ付きコラボ記念限定メニュー販売！

２. 店内で回せる「超ジュ～神祭ガチャ」登場！

３. 牛角公式アプリポイントキャンペーン開催！

４. モンストユーザーにコラボ限定牛角クーポンプレゼント

５. 牛角公式Xフォロー＆リポストキャンペーン開催！

１.オリジナルレンチキュラーキャラメッセージカードがもらえるコラボメニュー！

■スタミナ超絶回復！超ジュ～神盛り 1,780円（税込1,958円）

牛角公式アプリ会員様限定でご注文いただけます

オリジナルピック付き！

※２種デザインのうち、ランダムで１種お渡しします

爽やかな風味の「チキンバジル」、一頭から約200グラムしか取れない希少な「牛角上カルビ」、パンチのきいた「ブラックガーリックピートロ」が盛り合わせになったボリューム満点のコラボメニュー

コラボメニュー「超ジュ～神盛り」注文でもらえる オリジナルレンチキュラーキャラメッセージカード

※コラボメニュー1品につき1枚ついてきます ※種類は選べません ※なくなり次第終了

牛角公式アプリダウンロードはこちら :https://www.gyukaku.ne.jp/appli.phpキャンペーンページはこちら :https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202510monster-strikeCP/

２. SNSアイコンがもらえる！店内で楽しめる超ジュ～神祭ガチャ登場！

結果をシェアして牛角で使えるクーポンをゲット！

※画面は開発中のものです

キャンペーン期間中に、「牛角」の公式Xアカウント(@gyukaku29)をフォローし、#超ジュ～神祭ガチャ をつけて@gyukaku29 をメンションの上ポストいただいた方の中から抽選で10名様に5,000円デジタルお食事券をプレゼントします。

※キャンペーン参加には牛角公式Xのフォローが必要となります

※クーポンの配布は参加翌日以降順次配布

※お食事券はキャンペーン終了後に抽選し当選者様にお送りします。

３. 牛角公式アプリの「モンストコラボ限定ポイント」を貯めるとオリジナルアイテムもらえる！当たる！

牛角公式アプリをダウンロードし、アプリをレジで掲示して「モンストコラボ限定ポイント」を貯めよう！アプリ会員証のご掲示でお会計金額の税込２％がポイントとして貯まります。

※掲示いただかないとモンストコラボ限定ポイントは貯まりません。

※クーポン等値引きが発生する場合は、値引き後のお会計金額の(税込）２％となります。

４. モンスターストライクユーザー限定「牛角デジタルクーポン」プレゼント！

コラボ開催を記念して、モンストアプリ内でゲームユーザー全員に牛角555円引デジタルクーポンをプレゼント！さらに！対象期間中にログインしたゲームユーザー全員にゲーム内アイテムをプレゼント！

※クーポンはモンスターストライクアプリ内「受け取りBOX」にて順次配布されます。お知らせよりご確認ください ※ご利用条件はクーポン記載内容をよく読んでご利用ください

牛角×モンスターストライクコラボチャレンジ！

対象メニューのご注文総数に応じて、モンスターストライクのゲームユーザー全員にデジタルクーポンをプレゼント！さらに！コラボチャレンジ達成でゲーム内アイテムをプレゼント！

５. Xフォロー＆リポストキャンペーンで抽選で10名様にグッズコンプリートセットが当たる！

牛角公式Xアカウント「焼肉 牛角(@gyukaku29)」をフォローして、キャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で10名様に5,000円デジタルお食事券＆オリジナルレンチキュラーキャラメッセージカードコンプリートセットが当たります

キャンペーン期間：2025年10月29日（水）～11月12日（水）

■「モンスターストライク」について

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。

自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。

一緒にいる友達と最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。

2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆様にご利用いただき、2025年5月時点では世界累計利用者数が6,400万人を突破しました。

公式サイト： https://www.monster-strike.com/

(C)MIXI

会社概要

株式会社レインズインターナショナル 代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開