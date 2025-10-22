¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¹âÎð¼Ô½ª¿È¥µ¥Ýー¥È¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤¬Á´¹ñ30¤Î¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È
¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ëá ÏÂ´²¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ30¹Ô¤Î¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ê´Þ¤à¶ä¹Ô´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤º¤Ã¤È°Â¿´¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×
¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï²ÈÂ²¿®Â÷¤Î¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤òÆó¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯£²·î¤Ë£²£°¹Ô¤Î¶ä¹Ô¡Ê´Þ¤à¶ä¹Ô´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¡Ë¤È¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÄó·È¼Â¸½¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¡¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤Î¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸ËÄó·È¤¬£³£°¹Ô¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Íê¤ì¤ë¤ª¿ÈÆâ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎÊë¤é¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹âÎð¼ÔÅù½ª¿È¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢º£¸å¤âÄó·È¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È°Â¿´¡×¤ÎÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×
²ÈÂ²¿®Â÷¤Ï¡¢Íê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÊý¡¹¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤ë¤¬¤¢¤Þ¤êÌÌÅÝ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Íê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤Î¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÅà·ë¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î»ñ»ºÅà·ë¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¡¦Æü¡¹¤Î¸«¼é¤ê¤ä»öÌ³¤Î»Ù±ç
¡¦ÉÂ±¡¤ÎÆþ±¡¼êÂ³¤¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¼êÂ³¤¡¢¿È¸µÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÉÔºß
¡¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤´Áòµ·¡¢Ë¡»ö´Ø·¸¡¢ÁêÂ³¡¢°äÉÊÀ°Íý
¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤âÊñ³çÅª¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤äÌ¤º§Î¨¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯»þÅÀ¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ï459Ëü¿Í¡¢2050Ç¯¤Ë¤Ï1,032Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¢¨¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤Î²ÝÂê¤ò¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨½ÐÅµ¡ÖÁý²Ã¤¹¤ë¡Ö¿È´ó¤ê¡×¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô― Íê¤ì¤ë¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë»î»» ―¡×¡Ê2024Ç¯7·î23Æü ÆüËÜÁí¸¦¡Ë
¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¹âÎð¼Ô¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤Ï¡¢¡É²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¡Ö7ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¼é¤ê¡¢»öÌ³»Ù±ç¡¢¿È¸µÊÝ¾Ú¡¢ºâ»º´ÉÍý¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¡¢Âº¸·»àÀë¸À½ñ¡¢»à¸å»öÌ³»Ù±ç¤Î7¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
"²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦"¤ª¤Ò¤µ¤Ý
¡ÚÄó·È¤Ë¤è¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡Ëá ÏÂ´²
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤º¤Ã¤È°Â¿´¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿®¤¸¤Æºâ»º¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤´²ÈÂ²¡¦¤´¿ÆÂ²¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë²ÈÂ²¿®Â÷¤Î¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¡Ö¤º¤Ã¤È°Â¿´¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÊý¡¹¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤ÏÃÏ°è¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅö¼Ò¤Ï¤½¤Î¿®Íê¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¤Î¶ä¹Ô¡¦¿®ÍÑ¶â¸ËÅù¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://trinity-tech.co.jp/corporate/alliance/#contact
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-1-1 »³¸ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°1³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2020Ç¯10·î30Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§Ëá ÏÂ´²
²ñ¼ÒURL¡¡ ¡§https://trinity-tech.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§
¡¦²ÈÂ²¿®Â÷¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈSaaS¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×¡Êhttps://trinity-tech.co.jp/oyatoko/¡Ë
¡¦¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¡Êhttps://trinity-tech.co.jp/ohisapo/¡Ë
¡¦ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î£Ä£Ø²½¡Ö¥¹¥Þ¥ÛdeÁêÂ³¡×¡Êhttps://trinity-tech.co.jp/souzoku/¡Ë
¡¦½¾¶È°÷¾µ·Ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö½¾¶È°÷¾µ·Ñ¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¡Êhttps://es-partners.co.jp/¡Ë
¡¦²ÈÂ²¿®Â÷¡¦ÁêÂ³¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖTRINITY LABO.¡×¡Êhttps://trinity-labo.com/¡Ë
¢¨µºÜ¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£