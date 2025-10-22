ライダーが集える空間「トライアンフ所沢」が埼玉県所沢市にオープン

株式会社ダイワグループ

ダイワオートモビルズ株式会社（代表取締役：湯本謙治、埼玉県所沢市）は、このたびトライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社（代表取締役社長：大貫陽介、東京都港区）と正規販売店契約を締結し、埼玉県所沢市に「トライアンフ所沢」をオープンいたします。

トライアンフは英国を代表するオートバイメーカーです。

新店舗は、圏央道・入間インターから約6.8km、関越自動車道・所沢インターから約11.4kmに位置し、アクセスの利便性に優れるとともに、狭山丘陵をはじめとする豊かな自然環境に囲まれ、ツーリング拠点としても最適なロケーションにあります。

ショールームはトライアンフ専用店舗として、最新のCIデザインや店舗基準に準拠し、ブラックを基調とした外観を採用。店内にはトライアンフの豊富な展示スペースに加え、ラウンジやカフェも併設し、ライダーの皆様がいつ訪れても心地よく感じ、気軽に集える空間を提供いたします。

スタッフ一同、地域の皆さまに愛され、親しんでいただける店舗づくりを目指してまいります。

店舗名：トライアンフ所沢（TRIUMPH TOKOROZAWA）

正式オープン予定：2026年3月頃

所在地：〒359-1151 埼玉県所沢市若狭3-2352-4

運営法人：ダイワオートモビルズ株式会社（代表取締役：湯本謙治）

住所：〒359-0014埼玉県所沢市亀ヶ谷272-7

電話： 04-2946-7863

https://daiwaautomobiles.com/

