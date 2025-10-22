一次情報で「唯一無二」のコンテンツを生み出し、リード獲得までつなげる「アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス」を公開
法人のリード獲得支援やホワイトペーパー・プレスリリース・営業資料の作成、SEO記事作成・オウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、一次情報で「唯一無二」のコンテンツを生み出し、リード獲得までつなげる「アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/ ）」を2025年10月22日に公開いたしました。
2023年以降、検索エンジンは急速にAI統合を進めており、ユーザー行動も「検索結果のリンクをクリックして読む」から「AIがまとめた答えを見る」方向へシフトしつつあります。
従前のSEOコンテンツはその価値を失っていく一方で、他にはない独自データや一次情報を持つコンテンツは、AIが答えを生成する際に不可欠な「素材」として重宝され続けます。
言い換えれば、これからの検索での可視性は「唯一無二の情報」を持っているかどうかにかかっているといっても過言ではありません。
アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービスは、アンケート調査の実施からプレスリリースの作成、ホワイトペーパーの企画・制作まで一気通貫で行い、多数のアンケート結果と独自の考察により「唯一無二の情報」として、見込み顧客にとって価値のあるコンテンツをご提供いたします。
リード獲得につなげる一次情報の作成にお困りのお客様は、以下より、アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービスの詳細をご覧ください。
URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- 法人のリード獲得支援
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- ホワイトペーパー / プレスリリース / 営業資料 の作成
- インスタグラムPRサービス # Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
プレスリリース詳細へ