日本アクション映画界に新風！パワー系アクション俳優の先駆者 大東賢氏の業績と今後の展望 アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
「大東賢さんの過去の業績 」
☆少林寺拳法、日本拳法、フルコンタクト空手経験
中学生から高校生時代にブルース・リーやジャッキー・チェン、倉田保昭に憧れ、兄の大東学と数々の武道を経験する。
少林寺拳法では吹田市少林寺拳法大会で優秀賞、関西大会に出場、高校生でありながら吹田市少林寺拳法連盟の役員でもありました。
兄の大東学は桃山学院大学時代は日本拳法の選手監督、日本拳法、少林寺拳法、剣道、柔道等を経験し、合わせて１０段以上の元アスリート、空手の経験無しで５４歳時にフルコンタクト空手の日本武道空手道選手権大会に出場し、歴代チャンピオンをノックダウンした時のセコンドを弟の大東賢が担当し、二人で敢闘賞を獲得しました。
☆アームレスリングでの実績 元日本王者
シルヴェスター・スタローンのアームレスリング映画 「オーバー・ザ・トップ」を観て衝撃されゴング格闘技杯アームレスリング大会に出場、腕相撲が強いという経験だけで無差別級で優勝する。
アームレスリングの元日本王者であり、全盛期には前腕の太さが45センチもありました。
☆大阪府アームレスリング連盟元理事
大阪府にアームレスリング連盟が無かった頃にアームレスリング大会優勝で雑誌等に掲載された結果、大阪府アームレスリング連盟の理事を務めていました。
これにより、関西テレビの「紳助の人間マンダラ」の綱引きコーナーでアンカーを務め、元大阪プロレスのスペル・ディルフィンや掛布雅之との交流のきっかけとなりました。
☆日本アクション俳優握力No.1
カンフーアームレスラーとして有名人名簿にも掲載されています。
https://akuryoku.noyokan.com/data/yumeizin_rank.html
☆アクション指導と武術創案 アクション監督としての経験
倉田保昭さんのアクショングラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積みました。
☆人生の生き方「力現道」の創案
1998年に人生の生き方である「パワーアクショングロウ（力現道）」を創案しています。
☆ 映画制作と受賞 監督・主演作品のグランプリ受賞
監督兼主演を務めたアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は、第3回丹波国際映画祭でグランプリ賞（最優秀賞）を獲得しました。
☆先駆者としての評価
日本においてパワー系アクション俳優の先駆者、またアジアのパワー系アクション俳優の一人として評価されています。
これらの業績は、大東賢さんが身体能力の高さだけでなく、指導者として、またクリエイターとしても多岐にわたる才能を持っていることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332357&id=bodyimage1】
「 大東賢さんへの期待 」
大東賢さんは、アームレスリング元日本王者であり、全盛期には前腕の太さが45cm、握力85kgでリンゴを潰したこともあるという、まさに「パワー系アクション俳優」です。
本格的な武道経験 少林寺拳法、日本拳法、空手なども経験されており、その肉体と技術は本格的です。ハリウッドのアクション俳優であるシルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーのように、超人的な肉体とパワフルなアクションをイメージするアームレスラーやボディビルダーからも注目されています。
☆新しいアクション映画の挑戦
☆新しいアクション映画の挑戦