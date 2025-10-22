「DX検定（TM）」シリーズ 優秀企業10社・個人9名を表彰 キヤノンMJ、キヤノンITS、キヤノンS&S、都築電気、扶桑電通、パナソニック ＥＷ社他 表彰式を10/23開催
一般社団法人 日本イノベーション融合学会（IFSJ）は、イノベーションを実践してきた方々の優れた業績を称えるための「IFSJイノベーション アワード」を2025年10月23日（木）に開催します。この度、2024年度に「DX検定 （TM）シリーズ」を受検された企業・個人のうち、優秀企業10社、個人9名様の所属企業などの受賞企業名が発表されました。
「DX検定（TM）」シリーズとは 一般社団法人 日本イノベーション融合学会（IFSJ）主催による、これからの社会の発展・ビジネス全般に必要な、DX時代に生きる全ての企業人をDX人材へと導くことを目的とした検定シリーズです。 2025年現在、「DX検定（TM）」と「DXビジネス検定（TM）」の２種類の検定を実施しており、すでにシリーズでの累計受検者数は7.5万人、受検者の所属企業は1,200社超まで普及しています。
※「DX検定（TM）シリーズ」の累計、【受検実績企業】はこちら
（ https://nextet.net/dxkentei/companylist/ ）
※株式会社ネクストエデュケーションシンクは、本検定の事務局を運営しております。
＜内容＞
一般社団法人 日本イノベーション融合学会は、イノベーションを実践してきた方々の優れた業績を称えるために「IFSJイノベーションアワード」を設立し、年に1度表彰をしています。
今回の表彰対象である2024年度（2024年4月～2025年3月）では、「DX検定（TM）」シリーズ※にかかわる優秀な企業、個人を表彰する「DX検定シリーズ個人優秀賞」「DX検定シリーズ企業優秀賞」、イノベーション・プロセスの学理深化と実践伸長に関して貢献された方を表彰する「学術貢献賞」「イノベーション融合実践賞」、の4部門で表彰をいたします。
※「DX検定（TM）」シリーズとは、これからの社会の発展・ビジネス全般に必要な、DX時代に生きる全ての企業人をDX人材へと導くことを目的とした検定シリーズです。 2025年現在、「DX検定（TM）」と「DXビジネス検定（TM）」の２種類の検定を実施しており、すでにシリーズでの累計受検者数は7.5万人、累計認定者数は3万人、受検者の所属企業は1,200社超まで普及しています。
この度、「IFSJイノベーションアワード」の受賞企業名が発表されました。（敬称略）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332353&id=bodyimage1】
なお、IFSJアワード（表彰式）の開催が以下の通り発表されております。
また、今回の表彰式は、「知のオリンピック」の審査発表も同時に開催され、懇親会では皆様が交流できるような場を用意しております。
日 時：2025年10月23日（木） 16時00分～19時00分
※懇親会もあわせて開催
会 場：衆議院第一議員会館 国際会議場（詳細はご参加の方にご案内いたします）
【IFSJイノベーションアワード表彰式と知のオリンピック審査発表の同時開催について】
本アワードは、イノベーションを実践してきた方々の優れた業績を称えるために設立されました。
また、アワードを単なる表彰の場に留めることなく、一つのイノベーションのハブとして、異なる分野の人々が交流を深めるプラットフォームを提供することが重要であると考えております。そこから生まれる新しい繋がりは、イノベーションを刺激し、融合を促進し、新たなValueと進歩を生む可能性を広げます。
弊学会のアワードは、業績を讃えるだけでなく、新たなビジネスチャンスを創出する役割を担っています。ご参加の皆様同士が知識と経験を共有し、共に成長する機会を提供できれば幸甚です。
「DX検定（TM）」シリーズとは 一般社団法人 日本イノベーション融合学会（IFSJ）主催による、これからの社会の発展・ビジネス全般に必要な、DX時代に生きる全ての企業人をDX人材へと導くことを目的とした検定シリーズです。 2025年現在、「DX検定（TM）」と「DXビジネス検定（TM）」の２種類の検定を実施しており、すでにシリーズでの累計受検者数は7.5万人、受検者の所属企業は1,200社超まで普及しています。
※「DX検定（TM）シリーズ」の累計、【受検実績企業】はこちら
（ https://nextet.net/dxkentei/companylist/ ）
※株式会社ネクストエデュケーションシンクは、本検定の事務局を運営しております。
＜内容＞
一般社団法人 日本イノベーション融合学会は、イノベーションを実践してきた方々の優れた業績を称えるために「IFSJイノベーションアワード」を設立し、年に1度表彰をしています。
今回の表彰対象である2024年度（2024年4月～2025年3月）では、「DX検定（TM）」シリーズ※にかかわる優秀な企業、個人を表彰する「DX検定シリーズ個人優秀賞」「DX検定シリーズ企業優秀賞」、イノベーション・プロセスの学理深化と実践伸長に関して貢献された方を表彰する「学術貢献賞」「イノベーション融合実践賞」、の4部門で表彰をいたします。
※「DX検定（TM）」シリーズとは、これからの社会の発展・ビジネス全般に必要な、DX時代に生きる全ての企業人をDX人材へと導くことを目的とした検定シリーズです。 2025年現在、「DX検定（TM）」と「DXビジネス検定（TM）」の２種類の検定を実施しており、すでにシリーズでの累計受検者数は7.5万人、累計認定者数は3万人、受検者の所属企業は1,200社超まで普及しています。
この度、「IFSJイノベーションアワード」の受賞企業名が発表されました。（敬称略）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332353&id=bodyimage1】
なお、IFSJアワード（表彰式）の開催が以下の通り発表されております。
また、今回の表彰式は、「知のオリンピック」の審査発表も同時に開催され、懇親会では皆様が交流できるような場を用意しております。
日 時：2025年10月23日（木） 16時00分～19時00分
※懇親会もあわせて開催
会 場：衆議院第一議員会館 国際会議場（詳細はご参加の方にご案内いたします）
【IFSJイノベーションアワード表彰式と知のオリンピック審査発表の同時開催について】
本アワードは、イノベーションを実践してきた方々の優れた業績を称えるために設立されました。
また、アワードを単なる表彰の場に留めることなく、一つのイノベーションのハブとして、異なる分野の人々が交流を深めるプラットフォームを提供することが重要であると考えております。そこから生まれる新しい繋がりは、イノベーションを刺激し、融合を促進し、新たなValueと進歩を生む可能性を広げます。
弊学会のアワードは、業績を讃えるだけでなく、新たなビジネスチャンスを創出する役割を担っています。ご参加の皆様同士が知識と経験を共有し、共に成長する機会を提供できれば幸甚です。