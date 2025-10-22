IDOG&ICAT2025年秋冬コレクションより、秋冬のお散歩やおでかけにピッタリな中綿入りのアウターが好評発売中。毎年人気のダウンハーネスがリニューアル＆新デザインが登場
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は愛犬・愛猫用のコスチュームウェアなどを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
■ 軽さと暖かさにこだわった人工羽毛ダウン風ジャケット
人工羽毛を使った愛犬用の軽くて暖かい防寒ダウン風ジャケット。
至福の着心地と暖かさで愛犬を包み込みます。
撥水加工がしてあるので、小雨や雪の日にもオススメです。
2025秋冬コレクションから背中開きタイプにリニューアルしました。
体の不自由な子や足腰の弱ったシニアにも着せやすい仕様に。
毛ばさみ防止をつけて、被毛がからまらずにスッと開閉できます。
中綿に人工羽毛を採用した非常に軽くて柔らかいアウターです。
綿の量を1.2倍増量！さらにふんわり、とにかく軽くて柔らかい！
重さが気になる小さいわんちゃんやシニアのワンちゃんにもピッタリの防寒ジャケットに。
小雨や雪の日もお出かけしたい愛犬に嬉しい撥水機能「SHIELD COAT（シールドコート）」
環境に優しく安全な自然由来のフッ素フリーな撥水加工です。
商品名：iDog SHIELD COAT 背中開き人工羽毛ふわ軽ジャケット
カラー：オレンジ/グリーン/スレートブルー/ライトグレー/ブラック
素材：ナイロン100％、中綿：人工羽毛
サイズ：S/M/L/XL/XXL/F/DS/DM/DL
■ 軽くて暖かい中綿入りのダウンスヌード
表面は撥水加工で汚れにくく、中はフリースで顔周りもあたたか。
人工羽毛ふわ軽ジャケットと同じカラーバリエーションで、合わせて使うことでより防寒性がアップ！
おでかけやお散歩で冷えがちな耳や頭を優しく、あたたかくカバーします。
※こちらの商品にも、撥水機能「SHIELD COAT（シールドコート）」がついています。
商品名：iDog SHIELD COAT ふわ軽ダウンスヌード
カラー：オレンジ/グリーン/スレートブルー/ライトグレー/ブラック
素材：ナイロン100％
サイズ：S/M/L
■ くま耳・うさ耳付きのかわいい犬用ダウンコート
可愛らしさとやわらかさ、暖かみのあるデザインの【iDog fleur（アイドッグ フルール）】シリーズの、中綿入りの暖かくてかわいい愛犬用ダウン風コートです。
耳つきのフードはボタンで付け外しが可能なセパレートタイプ。
裏地にはずっと触っていたくなるような手触りの良いファー素材を使用しています。
くま耳とうさ耳の2種類ご用意しました。
くま耳タイプの裾にはゴムを通し、ストッパーを付け、愛犬の体に合わせて裾を絞ることができます。
うさ耳タイプの方は身頃の上からフリルを付け、お尻までしっかり暖かいです。
※こちらの商品にも、撥水機能「SHIELD COAT（シールドコート）」がついています。
商品名：iDog fleur SHIELD COAT セパレートダウンコート
カラー：くまベージュ/くまテラコッタ/うさぎオフホワイト/うさぎピンク
素材：ポリエステル100％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/DS/DM/DL
