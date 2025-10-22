大きな壁に挑むクライマーに和菓子をお届け 明日香野が「ほしだカップ2025」に協賛
リードクライミングの競技会「ほしだカップ2025クライミングコンペ」（10月12日・大阪府民の森 ほしだ園地）に、明日香野は協賛し、大きな壁を乗り越えようとするクライマーの皆さまに和菓子「焼きあんこ餅」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage1】
オープン、ミドル、ビギナーの3カテゴリーに選手が出場。異なるルートを2回クライミングする「2ルート2トライ方式」で、6分間の制限時間内に完登を目指しました。
ほしだカップは「クライミングフェスティバル2025」の一環で行われ、13日には初心者向けのロープクライミングをワンコインで楽しめる「クライミング体験会」なども開催。ネイチャーイベントとして「葉っぱのミニアート教室」「ハイキングビンゴ」なども行われました。
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』、をミッションにする明日香野は、どこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための様々な活動に取り組んでいます。今回はクライマーの皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けして大会を応援させていただきました。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage2】
【大会概要】
大会名：ほしだカップ2025
主 催：大阪府民の森、一般社団法人 大阪府山岳連盟
開催日：2025年10月12日（日）
開催地：大阪府民の森 ほしだ園地（大阪府交野市星田5019-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage4】
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #愛されて50年
#ほしだカップ #リードクライミング
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage5】
配信元企業：明日香食品株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage1】
オープン、ミドル、ビギナーの3カテゴリーに選手が出場。異なるルートを2回クライミングする「2ルート2トライ方式」で、6分間の制限時間内に完登を目指しました。
ほしだカップは「クライミングフェスティバル2025」の一環で行われ、13日には初心者向けのロープクライミングをワンコインで楽しめる「クライミング体験会」なども開催。ネイチャーイベントとして「葉っぱのミニアート教室」「ハイキングビンゴ」なども行われました。
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』、をミッションにする明日香野は、どこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための様々な活動に取り組んでいます。今回はクライマーの皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けして大会を応援させていただきました。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage2】
【大会概要】
大会名：ほしだカップ2025
主 催：大阪府民の森、一般社団法人 大阪府山岳連盟
開催日：2025年10月12日（日）
開催地：大阪府民の森 ほしだ園地（大阪府交野市星田5019-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage4】
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #愛されて50年
#ほしだカップ #リードクライミング
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332220&id=bodyimage5】
配信元企業：明日香食品株式会社
プレスリリース詳細へ