【矢野経済研究所マーケットレポート】「2025 フェムケア＆フェムテックマーケット（消費財・サービス） ～消費者調査データ編～」を発刊いたしました
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、下記の要領にて「2025 フェムケア＆フェムテックマーケット（消費財・サービス） ～消費者調査データ編～」を発刊いたしました。
本調査では、全国の20代から60代の女性11,196人を対象にアンケート調査を実施し、フェムケア＆フェムテックアイテム・サービスに関する消費者の行動、意識を調査・分析し、フェムケア＆フェムテック市場の現状把握と将来性を展望いたしました。お勧めの一冊になります。
■資料体裁
発刊日:2025年9月30日
体裁:A4 / 119頁
PDF商品:55,000円（本体50,000円 消費税5,000円）
調査実施期間：2025年9月
※ Excelオプション商品（別料金）では、回答者11,196人分のローデータもご入手出来ます。
■掲載内容
・調査結果
【フェムテックの認知度】
・フェムテック、メルテック（オムテック/メンテック）、ジェンダード・イノベーション、ＰＭＳという言葉の認知度
【悩み・不調について】
・女性特有の健康の悩み・不調、それらへのケア・対処方法
【アイテム・サービスの認知度】
・知っているアイテム・サービス
【購入・利用動向】
・アイテム・サービスの購入・利用の有無、今後の意向
【購入・利用金額】
・購入・利用アイテム・サービスの平均金額
【顧客ロイヤルティ】
・アイテム・サービスを友人や同僚、家族に薦める可能性
【アイテム購入について】
・アイテムに興味を持った場所
【フェムテック浸透による変化】
・女性特有の健康の悩みや不調の話しやすさ（対女性/対男性）
【女性特有の健康課題に関する男性への期待】
・男性に求める女性特有の健康課題に関する一般的な知識（対象者別/課題別）
・男性に共有したい女性特有の健康課題（対象者別/課題別）
・調査票
⇒詳細内容・お申込みはこちら
https://www.yano.co.jp/market_reports/R67200201
⇒商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所 マーケティング本部 カスタマーセンター
https://www.yano.co.jp/contact/contact.php
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
本調査では、全国の20代から60代の女性11,196人を対象にアンケート調査を実施し、フェムケア＆フェムテックアイテム・サービスに関する消費者の行動、意識を調査・分析し、フェムケア＆フェムテック市場の現状把握と将来性を展望いたしました。お勧めの一冊になります。
■資料体裁
発刊日:2025年9月30日
体裁:A4 / 119頁
PDF商品:55,000円（本体50,000円 消費税5,000円）
調査実施期間：2025年9月
※ Excelオプション商品（別料金）では、回答者11,196人分のローデータもご入手出来ます。
■掲載内容
・調査結果
【フェムテックの認知度】
・フェムテック、メルテック（オムテック/メンテック）、ジェンダード・イノベーション、ＰＭＳという言葉の認知度
【悩み・不調について】
・女性特有の健康の悩み・不調、それらへのケア・対処方法
【アイテム・サービスの認知度】
・知っているアイテム・サービス
【購入・利用動向】
・アイテム・サービスの購入・利用の有無、今後の意向
【購入・利用金額】
・購入・利用アイテム・サービスの平均金額
【顧客ロイヤルティ】
・アイテム・サービスを友人や同僚、家族に薦める可能性
【アイテム購入について】
・アイテムに興味を持った場所
【フェムテック浸透による変化】
・女性特有の健康の悩みや不調の話しやすさ（対女性/対男性）
【女性特有の健康課題に関する男性への期待】
・男性に求める女性特有の健康課題に関する一般的な知識（対象者別/課題別）
・男性に共有したい女性特有の健康課題（対象者別/課題別）
・調査票
⇒詳細内容・お申込みはこちら
https://www.yano.co.jp/market_reports/R67200201
⇒商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所 マーケティング本部 カスタマーセンター
https://www.yano.co.jp/contact/contact.php
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ