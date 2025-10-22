中期経営計画を“絵に描いた餅”にしない企業ビジョンづくり

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2025年11月12日（水）に「中期経営計画を機に考える『企業ビジョン』」と題したセミナーを、オンラインで開催します。セミナー詳細はコチラ(https://www.ageha.tv/seminar/2511_mtp_vision?utm_campaign=2510_pr_mtp_vision)

“その計画の先に、「どんな未来」を描いていますか？”

「中計を変えるタイミングで、新たな企業ビジョンも一緒に作るべきなのか？」――。これは多くの経営者や経営企画担当者が直面する想いではないでしょうか。

中期経営計画は、今後の3～5年の姿を示す具体的な「羅針盤」です。その内容は社外のステークホルダーだけでなく、社員たちも自分ごととして意識していくべきです。中期経営計画をより身近に意識させていくためにも「ビジョンの活用」は有効な手段となります。

本セミナーでは、中期経営計画とビジョンが互いに補完し合い、相乗効果を生むことを目指します。企業の新たな方針を掲げる際に行うべき「自分たちの今と未来を見据えたビジョンづくり」とはどういうものか。策定プロセスを詳しく解説します。

＜こんな方におすすめ＞

・新・中期経営計画の策定を控えている、経営者・経営企画部門のご担当者様

・戦略や数字だけでなく、企業の「進むべきビジョン」を全社で共有したいとお考えの方

・社員の“自分ごと化”を促し、計画の実行力を高めたいと考えているリーダー層の方

セミナーの詳細・申し込みはコチラ :https://www.ageha.tv/seminar/2511_mtp_vision?utm_campaign=2510_pr_mtp_vision

■セミナー概要

【開催日】2025年11月12日（水）12：00～12：45（11：50開場）

【会場】Zoomでのオンライン配信

【参加費】無料

【主催】株式会社揚羽

【お申込みURL】https://www.ageha.tv/seminar/2511_mtp_vision/(https://www.ageha.tv/seminar/2511_mtp_vision?utm_campaign=2510_pr_mtp_vision)



■ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2510_pr_mtp_vision)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億7935万円（2024年9月30日時点）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2510_pr_mtp_vision)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv FAX：03-6280-3337