猫を愛する皆さまへ、猫っぽさを装えるような猫をモチーフにデザインされた『にゃんこちゃんメガネ』を限定発売。
個性豊かなメガネ店が集う東京眼鏡販売店協同組合の中の猫を愛する有志は、猫っぽさを装えるような、猫をモチーフにデザインされた『にゃんこちゃんメガネ』を、少量限定で発売します。
“猫っぽさ”を極力残しつつ、大人可愛く顔に馴染むようデザインされた「猫メガネ」です。アーティスト「CUTIEPAI まゆちゃん」が装う「にゃんこちゃんメガネ」を商品化しました。
◆ コンセプト
猫を愛する皆さまへ。“猫っぽさ”を極力残しつつ、大人可愛く、スタイリッシュに、顔に馴染むようデザインされた「猫メガネ」です。
◆ プロダクト
商品は、メガネ産地・福井県鯖江のメガネフレーム製造会社に依頼し製作していただきました。すべてが日本製の「MADE IN SABAE」です。一本一本、職人さんの手によって丁寧に作り上げられています。
《デザイン》
「フロント」（前枠）は、猫耳をイメージしたデザイン。「レンズの形」は、吊り上った猫目形。「テンプル」（つる）の先っぽは、猫のしっぽのようにクルンとハネ上がっています。また全体的にエッジ（角）を取って、猫の丸みをイメージした滑らかな触り心地に仕上げられています。
《サイズとカラー》
サイズは２サイズ展開。５２サイズは、主に女性用。スタイリッシュに可愛く映るジャストサイズです。５４サイズは、女性の場合、少し大きめのキュートさをお楽しみになりたい方へ。男性の場合、ジャストサイズです。
カラーは、１０色展開。ただし少量なので、在庫などは、ホームページの「SHOP LIST」から取扱店にご確認願います。
《“作り”へのこだわり》
特に、テンプル（つる）の芯金（差し込んである金属芯）には、「チタン」を使用しています。これは腐食に強いチタンが、見た目が不衛生に映る「緑青」（青緑色の錆）が発生しにくいためです。軽量な掛け心地と、見た目に衛生的で綺麗なままご使用いただける仕様です。
◆ 商品情報
商品名：にゃんこちゃんメガネ
サイズ：５２サイズ／５４サイズ
カラー：トマト／デミ／ブラック／ワイン／パープル／クリアパープル／クリアグレイ／グレイハーフ／オフホワイト／クリアブラウン
生産国：日本（福井県鯖江製）
素材 ：アセテート、チタン
価格 ：３６,３００円（税込）
取扱店：猫を愛する有志のメガネ店限定 ※下記参照
◆ 『にゃんこちゃんメガネ』ホームページ ※取扱店一覧掲載
https://nqj28333.wixsite.com/mysite
◆ CUTIEPAI まゆちゃん
赤い『にゃんこちゃんメガネ』がトレードマークの、エレクトロポップシンガー。メガネ産地・福井県の福井眼鏡協会が公認する『めがね大使』もお務めです。彼女が作詞作曲して歌う『THIS IS MEGANE』は、業界ソングとして愛されています。
『CUTIEPAI』ホームページ
https://www.cutiepai.net/
◆ その他
※１.少量の限定商品です。お求めいただく前に、『にゃんこちゃんメガネ』ホームページの「SHOP LIST」から、在庫などお問い合せいただく事をお薦めします。
※２.取扱店には、国家検定資格を有する『眼鏡作製技能士』の方が在籍しています。メガネに関する相談事には優しく真摯にご対応くださいますので、ご安心ください。
◆主催者概要
名称 ： 東京眼鏡販売店協同組合
所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋３－13－11 油脂工業会館６階
TEL ：03-5203-1661
HP ：http://www.megane.or.jp/index.asp
配信元企業：東京眼鏡販売店協同組合
