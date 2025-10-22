忙しすぎる女性のための、笑顔で人生100年を歩むためのバイブル。「誰かの真似じゃない！ わたし専用 セルフケア大全」10月22日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊「誰かの真似じゃない！ わたし専用 セルフケア大全」を2025年10月22日に発売いたします。
女性ホルモンの変化やダイエットによる栄養不良、ストレス増加で精神不安…。
人生100年時代と言われる現在、仕事や家庭、人生のさまざまな役割を担う女性が健康に、幸せに生きていくためには、自分に合ったヘルスケアが必要です。
本書は、薬剤師として多くの女性の声を聞いてきた著者が、最新の栄養学や腸活、アンチエイジング、漢方の知識などをわかりやすく紹介するセルフケアバイブル。
無理せず、日々の生活に自然と取り入れられる工夫を提案します。
日々がんばっている女性が健やかに、そして自分らしく人生を楽しむために、そっと手元に置いていただければ幸いです。
https://miraipub.jp/books/34624/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331948&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331948&id=bodyimage2】
美しさも、キャリアも、幸せも。「私を大切にする力」から始まるウェルビーイングの処方箋
お金の不安がなくても、人間関係が良好でも、居場所があっても、幸せを感じられない。
「そんな時は、健康状態に何かしら乱れや不調が生じている」と指摘する著者。
本書を通じて、
●ライフステージごとに知っておきたい知識
●食事や睡眠を整えるちょっとした習慣
●体調の変化に気づくためのセルフチェック
●心を落ち着けるためのセルフケア
などを提案し、「頑張るため」ではなく「自分を大切にするため」にできることを、科学的エビデンスに基づいてやさしく教えます。
美しさも、キャリアも、幸せも諦めず、笑顔で人生100年を。
この本が、心も体も安心して過ごしていくための道しるべとなるでしょう。
目次
第１章 女性のライフコースと社会から見た健康問題
第２章 食事は女性の味方と気づく健康美の習慣
第３章 あなたを魅力的にさせる美腸になる健康美の習慣
第４章 今から始める活動的な美魔女になる健康美の習慣
第５章 女性は漢方で体質改善する健康美の習慣
【書籍情報】
書名：誰かの真似じゃない！ わたし専用 セルフケア大全
著者：宮本知明
発売日：2025年10月22日
価格：1870円（税込）
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36674-1
https://www.amazon.co.jp/dp/4434366742
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
