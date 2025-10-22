2年連続受賞　群馬県沼田市のシードルがスペインの国際品評会にて「金賞」「銀賞」受賞

上州沼田シードル醸造株式会社オープンパブリックテイスティングに受賞シードルを振舞うFukiwareCidrerieブース

フキワレ・シードルリー・上州沼田シードル醸造株式会社（所在地：群馬県沼田市、代表取締役：藤井達郎）は、スペイン・アストゥリアス州ヒホン市で2025年9月に開催された国際シードル品評会「Salon International de Sidra de Gala（SISGA）」において、昨年に続き2年連続での受賞を果たしました。

本年は18カ国から236種類のシードルが出品。弊社は定番の2商品「沼田アップル・スウィート」と「沼田アップル・ドライ」を出品し、それぞれ金賞（スウィート）・銀賞（ドライ）を受賞しました。昨年のスコアをいずれも大幅に上回る結果となり、品質向上が国際的に認められる形となりました。

世界のシードル愛好家や生産者で賑わうイベント会場

日本シードルの未来を支える「挑戦と共有」

また藤井代表は、今年初開催となった「日本シードル祭り SISGA JAPAN 2025」を

主催したことと、品評会審査員を務めた経験にも触れ、次のように語っています。

「日本のシードル生産者の技術もここ数年で格段に向上しています。

国内にも世界に通用する実力派が増えており、こうしたシードルをもっと多くの方々に知ってもらうことが、日本のシードル市場の拡大に欠かせないと感じました。」

ユネスコ無形文化遺産に登録された「アストゥリアスのシードル文化」

2024年には、スペイン アストゥリアス州の代表的な飲み物であるシードルの製造プロセスと消費を軸とした「シードル文化」が、ユネスコの無形文化遺産に正式登録されました。

これにより、SISGAはさらに世界的にも注目されるイベントとなり、各国の生産者・専門家が現地を訪れました。

そのような歴史的な節目の中で、日本のクラフトシードルとしてフキワレ・シードルリーが再び受賞したことは、「新興国・日本のシードルが世界の伝統文化の一角に加わった象徴的な出来事」といえます。

シドラを囲んで賑わうアストゥリアスのレストラン

シードル普及の功績が評価され「SISGA親善大使」に任命

さらに今回、フキワレ・シードルリーのSISGAでの継続的な出品・国際交流・日本国内での普及活動が高く評価され、すでに大使であった藤井達郎代表 以外にもフキワレシードリーから2名が新たにSISGA親善大使（Ambassador of SISGA）として公式認定されました。

藤井代表は次のようにコメントしています。

「SISGAの理念である“世界のシードル文化の橋渡し”という精神に共感しています。

私たちはこれからも沼田のりんごと日本のシードル文化を世界へ発信し、国際的なネットワークづくりに貢献していきたいと思います。」

【受賞報告＆試飲会のご案内】

受賞式にて。SISGAアワードの受賞と共にFukiwareCidrerieサポートのメンバーもSISGA親善大使として叙任されました。

本受賞を記念し、飲食店・酒販店関係者様向けに無料試飲商談会を開催いたします。

藤井代表による授賞報告および製品紹介を交え、各社様ごとに30分程度の個別セッション形式で実施します。

日時：2025年11月5日（木）13:00～18:00

場所：Bar & Sidreria Eclipse First（東京都千代田区神田）

形式：事前予約制（各社30分／1組2名まで）

申込方法：メール件名を「シードル試飲商談会希望」とし、

本文に(1)参加人数 (2)ご氏名 (3)ご所属 (4)当日連絡先を記載してお申し込みください。

Mail:fukiware.cidre@gmail.com

【スピンオフイベント】

日本シードル祭りプレミアムパーティー開催決定

12月13日（土）には、日本シードル祭りのスピンオフ企画として「日本シードル祭りプレミアムパーティー」を開催いたします。

SISGA JAPAN授賞シードルを集めた特別なガラディナーで、フキワレ・シードルリーのスペイン受賞報告も行います。

日時：2025年12月13日（土）18:00～20:30

会場：XEX日本橋 THE BAR

内容：シードルビュッフェ、受賞シードル試飲、ペアリングディナー、授賞報告

チケット購入サイト https://peatix.com/event/4620603/view(https://peatix.com/event/4620603/view)

日本シードル祭りスピンオフイベント「プレミアムパーティ」のチケット購入はこちらのQRコードから。

日本シードル祭りスピンオフイベント

「日本シードル祭りプレミアムパーティ」にて

FukiwareCidrerieのSISGA受賞報告をさせていただきます。

ふるってご参加ください。

【会社概要】

上州沼田シードル醸造株式会社（フキワレ・シードルリー）

所在地：〒378-0301 群馬県沼田市利根町平川233-3

設立：2020年6月

代表取締役：藤井達郎

事業内容：沼田市産りんごを使用したシードルの製造・販売

【本件に関するお問い合わせ】

上州沼田シードル醸造株式会社（フキワレ・シードルリー）

担当：広報（藤井）

E-mail：info@fukiwarecidrerie.jp

Tel：0278-56-3608