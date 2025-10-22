タワーレコード マーケットプレイス1周年！毎日ポイント20%還元や販売手数料無料など記念キャンペーンを開催！

タワーレコード株式会社

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：嶺脇育夫）が運営する公式通販サイト「タワーレコード オンライン」（tower.jp(https://tower.jp/)）のサービス「タワーレコード マーケットプレイス」は、10月22日（水）にオープン1周年を迎えました。これを記念し、出品者・購入者の双方へ感謝を込めた『タワーレコード マーケットプレイス1周年記念キャンペーン』を10月22日（水）から11月24日（月・祝）まで開催します。

タワーレコード マーケットプレイス1周年記念キャンペーン

■開催期間

10月22日（水）～11月24日（月・祝）

■キャンペーン内容

１.34日間連続 毎日ポイント20%還元

２.1周年記念クーポン配布

３.サプライズクーポン配布

４.販売手数料無料

５.かんたんタワレコ便配送料金半額

６.梱包資材プレゼント

７.SNS フォローで豪華賞品プレゼント

タワーレコード マーケットプレイス1周年キャンペーン 特設サイト

https://tower.jp/marketplace/campaign/1st anniversary(https://tower.jp/marketplace/campaign/1st%20anniversary)

キャンペーンの詳細は、上記特設サイトをご確認ください。

本キャンペーンは、予告なく内容の変更または中止となる場合があります。

タワーレコード マーケットプレイスの特徴

タワーレコード マーケットプレイスはどなたでもお手持ちのCD/DVD、レコードなどを簡単・安全に売買できるサービスです。

■バーコードで簡単出品

出品方法は下記のとおりです。

１.スキャンするだけ：商品のバーコードをスキャン。

２.自動で入力：タイトル・アーティスト名、フォーマットなどは自動入力されます。

３.出品完了：写真等を設定し、出品完了。

また、購入の際は、タワーレコード店舗やオンラインのポイントの共通利用が可能で、エスクロー決済や匿名配送による安心・安全な取引環境も整っています。

■オープン1年で2,000ショップが出店中、出品数300万点突破

オープン1年で、2,000以上のショップが出店し、出品数は延べ300万点を突破しました。（10月22日時点）

下記のような法人企業もビジネスアカウントとして出店しています。

▶出店中のショップ事例（50音順）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25445/table/1349_1_631d7cfa37efd52bef247540202cd7b9.jpg?v=202510220958 ]

今後も出品商品をさらに拡充してまいります。

▶ビジネスアカウントで出品をご希望の方はこちら。

https://tower.jp/marketplace/shop/open

記事を見た方限定！今すぐ誰でも使える500円オフクーポンプレゼント

クーポンコード：MPFan22p

利用回数：お一人様一回限り有効

利用期限：11月24日（月）まで

タワーレコード マーケットプレイスに出品されている商品にのみご利用可能です。クーポンのご利用方法・注意事項については、下記Q&Aにてご確認いただけます。

https://faq.tower.jp/faq/show/15150

1周年記念！タワーレコード マーケットプレイス オリジナルランキング

この1年でタワーレコード マーケットプレイスで販売された商品の一部をご紹介します。

■売上数

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25445/table/1349_2_d483295acb55c2f69c10ae5ec20adac5.jpg?v=202510220958 ]

■アーティスト

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25445/table/1349_3_7841226e4d2988aae0bb52ed853af4a1.jpg?v=202510220958 ]

■ジャンル

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25445/table/1349_4_13be72e0ad9c9782df1eb7f2363d2c17.jpg?v=202510220958 ]

■フォーマット

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/25445/table/1349_5_c84dd31c9ed0f55a35559fafe93fefd2.jpg?v=202510220958 ]

■最も高額で販売された商品

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/25445/table/1349_6_468dd6b9474e1eb50a237b627c49be86.jpg?v=202510220958 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/25445/table/1349_7_e6f3c3b1f521d9e796dae4b46f43f125.jpg?v=202510220958 ]

タワーレコード マーケットプレイス公式SNS

https://bio.to/tower_marketplace(https://bio.to/tower_marketplace)