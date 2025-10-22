【札幌白石校】NIJINアカデミー｜不登校オルタナティブスクール　舞台芸術特化型スクール1日体験会

株式会社NIJIN



学校に行けなくても日本トップレベルの授業を受けられる「NIJINアカデミー」は、小学1年生から中学3年生までを対象とした不登校オンラインオルタナティブスクールです。



2023年9月に開校した本校には毎月多くの入学希望をいただき、児童生徒数は450名を超えました。

メタバース校舎を活用して、不登校でも「友達」や「双方向の学び」ができることで「我が子が本来の明るさを取り戻せる」と不登校の子をもつたくさんの保護者方々に好評をいただいています。

2024年9月の「越谷校」を皮切りに「港区三田校」「Campo Tokyo Harumi 校」など続々とリアル教室を展開しております。メタバース校舎では学習を持ち運び可能にしたことで、それぞれ教室の特色を生かして「料理」や「サッカー」などの特化した学びを深めながら、日本トップクラスの授業も受けることができるという新しい学びの形を提供しております。

今回はリアル教室【NIJINアカデミー札幌白石校】にて、普段の活動を体験できます！

札幌白石校は、札幌の演劇＆ダンススクールMoB stud!o（モブスタジオ）が運営するからこそできる【ダンス、音楽、アートなどの舞台芸術に特化したフリースクール】です。



【札幌白石校ができること】

★️好きなジャンルのダンスレッスンを受けられる！

（ヒップホップ、ジャズダンス、チアダンスから選択・未経験者～経験者誰でも大歓迎）

★️希望者は歌や演技も学べる！

★️現役のグラフィックデザイナーからcanvaを利用したデザインや、身近な素材を使ってアートや工作も体験できる！

自分の得意を見つけ「やれた」「できた」からの自信に繋げてみませんか？



【日時】

2025年11月6日（木）10：00～15：00

【内容】

・ホーム体育

・HR（メタバース体験）

・アートの時間

・昼食（持参）

・ダンスレッスン体験

・説明会

※部分的に体験することもできます

【場所】

NIJINアカデミー札幌白石校

〒003-0022 札幌市白石区東札幌2条6丁目5-1-304

（地下鉄白石駅バスターミナル3階）

【対象】

・フリースクール・オルタナティブを検討されている方

・不登校や行き渋り、新学期で学ぶ場を探されている方

【参加費用】（現地支払い）

3,000円（Peatixでは無料チケットをご購入下さい）

【お問い合わせ】

札幌白石校教室長：坪田知紗

メール

nijin.academy.mobsapporo@gmail.com



札幌白石校HP：https://nijinacademy.my.canva.site/mob-sapporo

NIJINアカデミーHP：https://www.nijin.co.jp/academy