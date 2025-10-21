北欧パビリオンの味が帰ってくる！

株式会社ノースオブジェクト

株式会社ノースオブジェクト（本社：大阪府大東市、代表取締役社長：南大助）が運営する、子育てママとファミリーに"手の届く豊かな暮らし"を提案する街「Keitto（ケイット）」では、11月1日（土）より（NORDIC COOKIESは、11月5日（水）～）各店にて「EXPO 2025 大阪・関西万博」の北欧パビリオンに提供していた商品を発売します。

大盛況のうちに幕を閉じた「大阪・関西万博」。

しかし、Keittoでは"アフター万博"をまだまだお楽しみいただけます！

北欧パビリオンでも大人気を博した、シナモンロールやセムラ、クッキーなどのメニューを、

Keittoならではのスタイルで気軽に味わえます。

大阪・関西万博で感じた北欧のあたたかいひとときを、Keittoでふたたびお楽しみください。

■販売店舗：morinekiエリア内 Keitto Ruokala、Keitto Leipa、Keitto Asua

（JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩約5分）

■入場無料

■駐車場、駐輪場あり（台数に限りがございますのでご了承くださいませ。）

FIKAセット

北欧の伝統菓子「セムラ」を楽しむ、FIKA（フィーカ）タイムにぴったりのデザートセットが登場！

カルダモンが香るふんわりとしたパンに、濃厚なアーモンドペーストとたっぷりのホイップクリームをサンドした、スウェーデンの伝統スイーツ、セムラ。

そのセムラに、アイスクリーム・クッキー・ドリンクが付いた贅沢なデザートセットをご用意しました。

北欧のカフェ文化"FIKA"を感じながら、ゆったりとしたひとときをお楽しみください。

※FIKA（フィーカ）：仕事の合間や友人との時間にコーヒーと甘いお菓子を囲んで、ゆったり語らう時間。

【販売期間】11月1日（土）～

【価格】1,000円

【販売店舗】Keitto Ruokala

※セムラは、Keitto Ruokala、Keitto Leipaで販売しますが、北欧パビリオンで販売していたものは

Keitto Ruokalaのセムラです。

シナモンロール、セムラ

北欧のFIKAタイムに欠かせない、定番スイーツ「シナモンロール」と「セムラ」。

シナモンロールは、北欧パビリオンのシェフ直伝のレシピをもとに、バターを折り込んだリッチな生地にシナモンとカルダモンを加えた、香り高い味わいに仕上げました。

また、セムラは香り豊かなカルダモンパンに、濃厚なアーモンドペーストとふんわりホイップを贅沢にサンドしました。

爽やかな香りとやさしい甘さが重なり、ひと口で北欧のやすらぎを感じていただけます。

【販売期間】11月1日（土）～

【価格】シナモンロール：355円、セムラ：395円

【販売店舗】Keitto Leipa

NORDIC COOKIES

大阪・関西万博でも人気を集めた、Keitto手づくり工房の「北欧クッキー缶」。

フィンランド、スウェーデン、ノルウェーの伝統レシピで焼き上げた、5種類の北欧クッキーを詰め合わせました。

それぞれ異なる食感や香りが楽しめ、コーヒーとともに過ごすFIKAタイムにぴったりのひと缶です。

万博で好評を博したあの味を、もう一度お楽しみください。

※数量限定ですので、売り切れの際はご了承ください。

【販売期間】11月5日（水）～

【価格】3,000円

【販売店舗】Keitto Asua