北欧パビリオンの味が帰ってくる！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ノースオブジェクト

株式会社ノースオブジェクト（本社：大阪府大東市、代表取締役社長：南大助）が運営する、子育てママとファミリーに"手の届く豊かな暮らし"を提案する街「Keitto（ケイット）」では、11月1日（土）より（NORDIC COOKIESは、11月5日（水）～）各店にて「EXPO 2025 大阪・関西万博」の北欧パビリオンに提供していた商品を発売します。




大盛況のうちに幕を閉じた「大阪・関西万博」。


しかし、Keittoでは"アフター万博"をまだまだお楽しみいただけます！


北欧パビリオンでも大人気を博した、シナモンロールやセムラ、クッキーなどのメニューを、


Keittoならではのスタイルで気軽に味わえます。


大阪・関西万博で感じた北欧のあたたかいひとときを、Keittoでふたたびお楽しみください。



■販売店舗：morinekiエリア内　Keitto Ruokala、Keitto Leipa、Keitto Asua


（JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩約5分）


■入場無料


■駐車場、駐輪場あり（台数に限りがございますのでご了承くださいませ。）



FIKAセット


北欧の伝統菓子「セムラ」を楽しむ、FIKA（フィーカ）タイムにぴったりのデザートセットが登場！


カルダモンが香るふんわりとしたパンに、濃厚なアーモンドペーストとたっぷりのホイップクリームをサンドした、スウェーデンの伝統スイーツ、セムラ。
そのセムラに、アイスクリーム・クッキー・ドリンクが付いた贅沢なデザートセットをご用意しました。


北欧のカフェ文化"FIKA"を感じながら、ゆったりとしたひとときをお楽しみください。


※FIKA（フィーカ）：仕事の合間や友人との時間にコーヒーと甘いお菓子を囲んで、ゆったり語らう時間。




【販売期間】11月1日（土）～


【価格】1,000円


【販売店舗】Keitto Ruokala


※セムラは、Keitto Ruokala、Keitto Leipaで販売しますが、北欧パビリオンで販売していたものは


Keitto Ruokalaのセムラです。


シナモンロール、セムラ


北欧のFIKAタイムに欠かせない、定番スイーツ「シナモンロール」と「セムラ」。


シナモンロールは、北欧パビリオンのシェフ直伝のレシピをもとに、バターを折り込んだリッチな生地にシナモンとカルダモンを加えた、香り高い味わいに仕上げました。


また、セムラは香り豊かなカルダモンパンに、濃厚なアーモンドペーストとふんわりホイップを贅沢にサンドしました。


爽やかな香りとやさしい甘さが重なり、ひと口で北欧のやすらぎを感じていただけます。




【販売期間】11月1日（土）～


【価格】シナモンロール：355円、セムラ：395円


【販売店舗】Keitto Leipa


NORDIC COOKIES


大阪・関西万博でも人気を集めた、Keitto手づくり工房の「北欧クッキー缶」。


フィンランド、スウェーデン、ノルウェーの伝統レシピで焼き上げた、5種類の北欧クッキーを詰め合わせました。


それぞれ異なる食感や香りが楽しめ、コーヒーとともに過ごすFIKAタイムにぴったりのひと缶です。


万博で好評を博したあの味を、もう一度お楽しみください。


※数量限定ですので、売り切れの際はご了承ください。





【販売期間】11月5日（水）～


【価格】3,000円


【販売店舗】Keitto Asua