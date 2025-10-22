那須ハイであやんぬ＆おかじゅんステージイベント開催！

日本テーマパーク開発株式会社

藤和那須リゾート株式会社（栃木県那須町/代表取締役社長：岩本 大二郎）が運営する“那須ハイランドパーク”では、2025年11月1日(土)に大人気インフルエンサーあやんぬさんとおかじゅんさんのステージイベントを開催いたします。エンタメ系ASMRなどで人気のあやんぬさんと、食べ歩きやフィットネスで人気のおかじゅんさんのトークショーをメインに実施！他にもASMRや、プロテインの味当てクイズ、お菓子のプレゼントコーナーなど、企画が盛りだくさんです。トークショー終了後には全員で集合写真撮影もいたしますので、ぜひ皆様でお越しください！

【イベント概要】

開催日時：2025年 11月1日(土) 13時30分～

会場：那須ハイランドパーク園内 タウンセンター

イベント詳細ページ： https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1197

併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。大人の数だけお子様のご宿泊が無料です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

≪那須ハイランドパーク≫

子供から大人まで楽しめる計9種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約半数が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックカフェなどの設備も充実した、那須高原の大自然に囲まれた、北関東最大級の遊園地です。

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設として自然をいかした牧場型テーマパークである那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

≪藤和那須リゾート株式会社について≫

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 岩本大二郎

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company