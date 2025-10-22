俵万智さん、穂村弘さん推薦！　宮中歌会始の選者を務める歌人・三枝繡之さんが、近現代を代表する105首を選び、解説したユニークな短歌入門書『百年の短歌』が10月22日に発売！

株式会社新潮社

森鷗外、樋口一葉、石川啄木、柳田國男、宮沢賢治、中島敦、太宰治、北杜夫、寺山修司、美智子上皇妃……親しみ深い詠み手の素顔が伺える名歌。そして近現代を代表する歌人たちの絶唱。心のポケットに仕舞える美しい調べ105首に、歌壇の第一人者が簡にして要を得た解説を加えた一冊です。

【推薦コメント】

「短歌史に精通した著者ならではの豊かな鑑賞。近現代短歌を迷子になることなく楽しめます。」――俵万智

「あの日の空。あの日の風。あの日の声。最高の読み手を通して、短歌の中にまだ歴史になる前の〈あの日〉の姿が甦る。」――穂村弘

【著者からのメッセージ】

短歌は1300年以上の歴史を持ち、現存する詩歌の中でもっとも古い詩型だが、同時にいまのネット社会における短歌ブームとして広がる最先端の詩でもある。古いのに新しい。文学でありながら、文学をはみ出す詩型。尽きることのないその魅力をこの一冊で実感していただきたい。

■書籍内容

短歌は日本人の心のふるさとである！

森鴎外、樋口一葉、柳田國男、斎藤茂吉、中島敦、塚本邦雄、岡井隆、河野裕子、俵万智、穂村弘……。正岡子規の短歌革新から始まり、前衛短歌運動、口語短歌などの広がりを見せつつ、短歌は日々の暮らしと密着した詩型であり続けた。105人の名歌を懇切に鑑賞することにより、作歌への具体的なヒントが学べる。宮中歌会始選者で、数々の短歌史の著作でも知られる日本を代表する歌人が満を持して世に問うユニークな入門書。

■著者紹介：三枝繡之（さいぐさ・たかゆき）

歌人・評論家。1944年1月3日生。早稲田大学政治経済学部卒。歌誌「りとむ」発行人。日本歌人クラブ顧問。山梨県立文学館館長。宮中歌会始選者。現代歌人協会賞、現代短歌大賞などを受賞、旭日小綬章受章。歌集に『暦学』『農鳥』『遅速あり』、歌書に『昭和短歌の精神史』『前川佐美雄』『佐佐木信綱と短歌の百年』など著書多数。

■書籍データ

【タイトル】『百年の短歌』

【著者名】三枝繡之

【発売日】10月22日（水）

【定価】1,200円（税込）

【JANコード】978-4-10-603936-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/603936/