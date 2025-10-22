【残席わずか】10/23開催のAIエージェント活用セミナー ～社内問合せボットの作り方をやさしく解説～

ユースフル株式会社セミナーに申し込む :https://events.teams.microsoft.com/event/fa82d07c-8d26-44f5-ba0b-eee7c376a83d@b564431a-6f07-4dda-9a20-5293ce6de2ba

ユースフル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大垣 凛太郎）は、企業のDX推進者およびバックオフィス部門を対象に、社内規定やマニュアル検索の非効率を解消するAIボット構築のための無料オンラインセミナーを2025年10月23日(木)に開催します。本セミナーでは、社内問合せボットの構築方法を実演形式で解説しながら、Microsoft社が提供する主要なAIエージェント作成ツール3種について、機能・コスト・将来性の観点で比較し、最適なツール選定の判断軸を提供します。さらに、セミナー終了後でも自分自身でエージェント作成ができる「社内問合せボット かんたん構築ガイド」を無料進呈することで、セミナー受講者の学習と業務改善をサポートします。

■セミナー開催概要

AIエージェント活用セミナー ～社内問合せボットの構築方法を徹底解説～

・開催日時 ：2025年10月23日（木）14:00～15:30

・開催形式 ：オンライン（Microsoft Teams）

・参加特典 ：社内問合せボット かんたん構築ガイド

・講師 ：片岡 駿人（ユースフル株式会社 取締役副社長）

・費用 ：無料（事前登録制）

■セミナー参加特典

AIエージェント活用に役立つ3大特典を、本セミナー参加者限定で無料進呈いたします。

特典１.今すぐ作れる！かんたん構築ガイド

3種のMicrosoft AIエージェントを活用した、社内問合せボットのかんたんな構築方法がわかります

特典２.今すぐ使える カスタムプロンプト集

それぞれのAIエージェントのアウトプット精度を最大限に高める、実践的なプロンプトがわかります

特典３.今すぐ試せる エージェント活用事例集

Copilot Studio Liteを利用した、実務に役立つAIエージェントの活用事例がわかります

■本セミナーの見どころ

非エンジニアでも直感的に操作できる、Microsoft社のAIエージェント作成ツール「Copilot Studio」「Copilot Studio Lite」「SharePointエージェント」の3つを活用した、社内問合せボットの構築方法を実演形式で解説します。

併せて、各ツールの機能・コスト・導入ステップを徹底的に比較し、所属する組織や業務内容に応じて最適なツールを選定するための具体的な評価基準を提示します。AIエージェントの導入を検討している方にも最適な内容です。

さらに、セミナーで学んだ知識をすぐに社内で実践できるよう、参加者限定特典としてAIエージェントの活用に役立つ3つの資料を無料でご提供いたします。

本セミナーは大変多くのお申込みをいただいており、現在、残席わずかとなっております。

AIエージェントの活用にご関心をお持ちの方は、ぜひこの機会にご参加ください。

■講師紹介

ユースフル株式会社取締役副社長 片岡 駿人

慶應義塾大学文学部卒。三菱電機株式会社にて事業企画・マーケティング職に従事。ユースフルでは、法人向けIT実務研修・経営支援事業を担当。20万人以上登録のITスキルメディアを個人運営。三菱商事株式会社、株式会社ベネッセコーポレーション、野村不動産株式会社等、DX先進企業への登壇実績多数。

【本セミナーに関するお問い合わせ先】

本セミナーに関するお問い合わせ先は、下記連絡先にお願い申し上げます。

片岡 駿人（ユースフル株式会社 取締役副社長）

e-mail：hayato.kataoka@youseful.jp

会社情報

◆ミッション：創る人をつくる

◆事業内容：Microsoft365×生成AIの法人研修を提供

代表取締役：大垣 凛太郎

所在地：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

設立：2018年8月

公式サイト：https://business.youseful.jp/

