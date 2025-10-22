株式会社Sホールディングス、TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー（CAP）として認定！

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する

株式会社Sホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：燕 咏靖、以下「当社」）は、TikTok社が運営する公式パートナープログラムにおいて、「TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー（CAP）」として認定されたことをお知らせいたします。この認定により、当社はTikTokを活用したクリエイター支援およびブランド連携の体制をさらに強化してまいります。

【背景】

動画を通じた情報発信が生活の一部となった今、TikTokは幅広い世代に支持されるプラットフォームとして急速に成長しています。当社はこれまで、ライブコマースやSNSを活用したマーケティング支援を通じ、「ゼロから月商2億円を1年で達成」した実績を含む数多くのブランド・地域プロジェクトを展開してきました。こうした取り組みが評価され、今回のTikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー（CAP）認定に至りました。

【TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー（CAP）認定について】

TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー（CAP）は、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションやコラボレーションを支援する認定制度です。このたびの認定により、当社はTikTok上でのクリエイター育成、ブランドとの連携、キャンペーン企画などを公式に行えるパートナー企業となりました。

・TikTokクリエイターの育成およびマネジメント支援

・ブランドとのタイアップやプロモーション企画

・ライブ配信・動画制作のサポート

・TikTokを活用したマーケティング施策の立案・実施

【今後の展開】

当社は、今回のCAP認定を通じて、TikTokを軸としたクリエイター支援とブランドの魅力発信をさらに広げてまいります。企業とクリエイター、そしてユーザーが自然につながり、新しい発見や共感を生み出す場づくりに取り組んでいきます。

また、当社の育成スクール事業では「ライブコマーサー育成」プログラムを通じ、単なる配信技術だけでなく、「視聴者との共感から購入につながるストーリーづくり」や「継続的なファンづくり」など、実践的なスキルを育むカリキュラムを提供しています。今後も「日常と未来を彩る最高の体験を創造する」という理念のもと、ライブコマース・育成・ブランドの三軸を活かして、SNSとAIを融合した次世代のマーケティング支援に挑戦してまいります。

ライブ配信を活用した新しい販売やブランド発信にご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【代表コメント】

「このたびTikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー（CAP）として認定いただき、大変光栄に思います。私たちは、クリエイターが持つ個性や魅力を最大限に引き出し、ブランドと共に成長できる環境づくりを目指しています。今回の認定を励みに、より多くのクリエイターと企業がTikTokを通して輝けるよう、支援してまいります。」

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディングス

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo