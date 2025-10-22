那須ハイランドパークで北関東県民優待割実施！

日本テーマパーク開発株式会社

藤和那須リゾート株式会社（栃木県那須町/代表取締役社長：岩本 大二郎）が運営する“那須ハイランドパーク”では、11月4日（火）～11月30日（日）までの期間中、栃木県・茨城県・群馬県にお住まいの方を対象に、ファンタジーパスセット（入園＆乗り放題）をお得にお買い求め頂ける「北関東県民優待割」をWEB販売限定で実施いたします。過ごしやすい気温の中で、 お得に那須ハイランドパークを楽しもう！

アトラクション「洞窟探検MOGURA」アトラクション「スペースジェット」

【県民優待割概要】

開催期間：2025年11月4日（火）～11月30日（日）

〈料金〉

大人（中学生以上）：通常6,100円→5,700円

小人（3歳～小学生まで）・シニア（65歳以上）：通常4,400円→4,000円

※WEBチケット購入者限定価格となります。当日窓口支払いの場合は対象外。

※「県民優待割」での入園料のみの割引はございません。

※駐車場代がかかります。（1台1000円）

※WEB にてチケットをお買い求めの上、当日入園窓口にてチケットお引き換え時に「栃木県」「茨城県」「群馬県」の在住を証明できる物（免許証や学生証）をご提示いただきます。

※本プランは WEB チケットのみの販売となります。当日窓口での購入はできません。

※他の割引券とは併用不可となります。

※割引は証明書をご提示頂いたご本人様のみの適用となります。１グループでご使用になりたい場合は、全員分の証明書をお持ちください。なお、ご家族でお越しになる際は代表者のみ証明書を確認いたします。

※公共料金支払い証明書（お支払い済）の場合は免許証なども合わせて確認させて頂きます。

■詳細ページ：https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1204

併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。大人の数だけお子様のご宿泊が無料です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

≪那須ハイランドパーク≫

子供から大人まで楽しめる計9種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約半数が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックカフェなどの設備も充実した、那須高原の大自然に囲まれた、北関東最大級の遊園地です。

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設として自然をいかした牧場型テーマパークである那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

≪藤和那須リゾート株式会社について≫

弊社は、那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営をはじめ、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場を併設した「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 岩本大二郎

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company