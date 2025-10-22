【ワールドシリーズ進出記念】目標達成AIアプリ「17ドリーム」無償提供開始！

株式会社ブルースプリング「全国部活」サムネ

学生の課題を解決する学生企業：株式会社ブルースプリング（本社：岡山県岡山市、代表取締役：川本潤）は、本日、同じ部活動に励む全国の中学生・高校生が、所属する学校の垣根を越えてオンラインで繋がることができる完全無料のコミュニティ「全国部活(https://discord.gg/8x7pYPaU)」が、コミュニケーションプラットフォーム「Discord」上に開設されたことをお知らせいたします。

【設立の背景】

従来の部活動は、その活動が学校内に限定されがちで、「練習試合の相手がいつも同じ」「他の学校の進んだ練習方法を知る機会がない」「部員不足で実践的な練習ができない」といった課題を抱える生徒や指導者が少なくありませんでした。 「全国部活」は、こうした地域や学校の規模によって生じる機会の格差を解消し、生徒たちがより主体的かつ広域的に活動できる環境を提供したいという想いから生まれました。インターネットを通じて全国の仲間と繋がることで、技術的な成長はもちろん、新たな目標や価値観と出会い、生徒たちの可能性を最大限に引き出すことを目指します。

【コミュニティ「全国部活」でできること】

本コミュニティでは、運動部から文化部まで、日本に存在するほぼ全ての部活動の専用チャンネルを設置。生徒たちは自身の活動に合わせて、以下の機能（テキストチャンネル）を無料で利用できます。

１.試合マッチング

近隣または遠方の学校に対し、練習試合や合同練習の申し込みや日程調整ができます。「今週末、練習試合できる相手いませんか？」といった気軽な呼びかけが可能です。

２.みんなの大会速報

県大会や全国大会など、自分たちの公式戦の試合結果をリアルタイムで報告し、全国の仲間から応援や祝福を受けられます。他の学校の活躍が、新たなモチベーションに繋がります。

３.トレーニング共有

「こんな練習をしたら記録が伸びた」「うちの部活のユニークな練習メニュー」など、各校で工夫されたトレーニング情報を交換し、切磋琢磨し合うことができます。

４.いっしょに観戦＆鑑賞

海外のプロリーグの試合をオンラインで一緒に観戦したり、プロスポーツの試合や展覧会などに一緒に行く仲間を募集したりと、観戦や鑑賞を通じた交流も楽しめます。

５.もうひとりの顧問

技術的な悩みから部活内の人間関係、進路の相談まで、同じ境遇の仲間に匿名で気軽に相談できる場を提供します。

さらに、テキストベースのコミュニケーションだけでなく、より深い交流やミーティングを希望するユーザー向けに、メタバース空間「プラスルーム」での『全国部室』への接続も案内しており、次世代のコミュニケーションの形も提案してまいります。

メタバース空間「プラスルーム」の『全国部室」

【特別記念企画】

大谷翔平選手 優勝記念！ 夢実現AIコーチングアプリ「17ドリーム」を期間限定で無料提供

「全国部活」コミュニティの開設に加え、大谷翔平選手の歴史的なご活躍を記念し、大きな夢を追いかける17歳を中心とした中高生を支援する新アプリ「17ドリーム」を本日より1ヶ月限定で無料提供いたします。

このアプリは、大谷選手が高校生の時に活用していた「目標達成シート」の理念に基づき開発されました。ユーザーが掲げた大きな夢（目標）を、AIが日々のタスクレベルまで具体的に分解し、達成に向けて伴走コーチングしてくれる「夢を叶えるためのツール」です。

第二の大谷選手を目指すすべての学生を応援するため、この「17ドリーム」を、「全国部活（全国部室）」を展開するメタバース空間「プラスルーム」内にて、本日より無料で開放いたします。

「17ドリーム」アプリのイメージ画像「17ドリーム」スタート画面目標（例：甲子園出場）を入力すると８つのマンダラを生成目標マンダラからアクションプランも自動生成セルフチェックで目標達成へ

【サービス概要】

サービス名： 全国部活

プラットフォーム： Discord（ディスコード）

利用料金： 無料

対象： 全国の部活動に所属する中学生、高校生、および指導者

参加方法： 以下の招待URLよりご参加ください。

https://discord.gg/8x7pYPaU

【今後の展望】

今後は、コミュニティの活性化を図るとともに、オンラインでの合同トレーニングイベント、プロ選手や専門家を招いた講習会、全国規模でのオンライントーナメントの開催などを視野に入れ、生徒たちの部活動体験をより豊かにする企画を展開していく予定です。 「全国部活」は、すべての学生が情熱を分かち合い、共に成長できる「新しい部室」となることを目指します。