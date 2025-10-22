アンドドット、香川銀行に生成AI実務活用に関する顧客紹介・体験研修を実施

アンドドット株式会社

生成 AI ソリューション事業を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太）は、株式会社香川銀行（本店：香川県高松市、取締役頭取：有木 浩）において、「AIスクール」開講に先立ち、行員を対象とした生成AI実務活用に関する顧客紹介・体験研修を実施しました。

本研修は、アンドドット株式会社が開講を予定していた「AIスクール」の内容や特徴を香川銀行行員に紹介し、生成AIを業務の中でどのように活用できるかを具体的に理解してもらうことを目的として実施したものです。当日は、ChatGPT などの生成AIツールを用いた実践的な活用事例や、業務効率化・企画提案への応用方法について、講義とデモンストレーションを交えて説明が行われました。

アンドドットが展開する「AIスクール」とは

アンドドットが提供する「AIスクール」は、多くの金融機関、自治体、企業のDX推進とAI人材育成を目的として展開している実践的な研修プログラムです。体系的なAIスキル習得を目指し、受講者が自社の課題解決のためにAIを「使いこなせる」ようになることをゴールとするカリキュラムから、自社特化のAI業務アプリを作る研修まで幅広いコースを持ち合わせております。これまでに全国の地方銀行や自治体、各種団体と連携し、それぞれの地域や組織が抱える産業構造や課題に合わせた研修を提供してきました。明日から現場で活かせる実践的な内容と、丁寧で分かりやすい説明が、受講者から大変好評をいただいています。

今後に向けて

これまでもアンドドットは、自治体や地方銀行など様々なお客様に対してAI導入や教育、システム開発といった、AI活用伴走支援を実施して参りました。

今後も、全国の金融機関が直面する課題解決に向けたパートナーとして、先進的かつ実用的なソリューションを提供し続けてまいります。

＜会社概要＞

会社名：アンドドット株式会社

本社住所：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

代表取締役：茨木 雄太

事業内容：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付随する事業

Webサイト：https://and-dot.co.jp/