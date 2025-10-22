【お芋わらびもち】「とろり天使のわらびもち」×「覚王山吉芋」×「愛知商業高等学校」の夢のコラボ!!～吉芋のお芋を使った贅沢わらびもち～

とろり天使のわらびもち株式会社「お芋わらびもち」

■三者コラボで生まれた秋の新名物「お芋わらびもち」プロジェクト

全国で人気を集める「とろり天使のわらびもち」と、覚王山で親しまれている菓子店「吉芋」。そこに愛知商業高校の生徒たちが加わり、三者が力を合わせて新スイーツ『お芋わらびもち』を生み出しました。プロの技術に高校生の自由な発想が加わることで、これまでにない新しい魅力が形になりました。

愛知商業高校では、授業「課題研究」を通じて毎年コラボ商品の企画に挑戦しています。今年は、一人の生徒が「吉芋の商品を使ったら面白いのでは？」と提案したことから、新たなコラボの扉が開かれました。

試作を繰り返す中で、味だけでなく“秋らしさ”をどう表現するかにもこだわり、試食と改良を重ねながら完成へと近づけていきました。また、商品づくりだけでなく、POPやステッカーのデザインも生徒たち自身が担当。商業高校ならではの学びを活かし、10月からの発売に向けて準備を進めています。

▼商品概要

販売開始日：2025年11月1日

販売価格：お芋わらびもち 1箱 540円（税込）

販売店舗 ：とろり天使のわらびもち 覚王山店

「芋わらびもち」秋香る、とろける芋わらびもち

「とろり天使のわらびもち」ならではのとろける食感の和三盆わらびもちに、吉芋のスイートポテトペーストを贅沢に練り込みました。和三盆のやさしい甘さがふわっと広がったあとに、さつまいもの濃厚で香ばしい甘みが重なり、口の中でじんわりと秋の風味が広がります。わらびもちのなめらかさと、スイートポテトのほっくりとしたコクが絶妙に溶け合う、今だけの特別な味わいをお楽しみください。

▼店舗情報

とろり天使のわらびもち 覚王山店

住所：愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目1-6

営業時間：10:00～19:00

定休日：不定休

【とろり天使のわらびもちについて】

■大阪発”とろとろ”食感の「わらびもち」と「飲むわらびもち」

生わらびもち(和三盆きな粉)

「とろとろ食感」の「生わらびもち」が看板商品の和菓子店「とろり天使のわらびもち」は2020年8月、大阪・中崎町(現在、天神橋に移転)に1号店を出店。

爪楊枝が刺さらない程の柔らかさで、お箸で食べていただく「生わらびもち 和三盆きな粉」。

珍しい「とろとろ食感」のわらびもちは、手土産に最適です。

飲むわらびもち(左から、黒蜜/抹茶/ミルクティ)

アルバイトの女子高生が「とろとろすぎて、ストローで飲めちゃうのでは」と発想し誕生した飲むスイーツ「飲むわらびもち」。カップの底にわらびもちを入れたドリンクに、生クリームをトッピングした“映える”見た目と新食感が話題となり、1日最高500杯販売する人気メニューとなりました。

フレーバーは「ミルクティー」「黒蜜」「抹茶」をご用意いたします。

クリームわらびもち(抹茶/プレーン/ほうじ茶/黒胡麻)

そのほか、カップに入ったわらびもちの上に生クリームをのせ、好みできな粉をかける「クリームわらびもち」は「プレーン」「ほうじ茶」「黒胡麻」「抹茶」の4種類をご用意しております。

※価格は全て税込です

※販売地域によって異なる場合がございます。