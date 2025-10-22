【サブリナ／叉焼春】“もう一度食べたい”の声にお応えして、秋限定の「五郎島金時さつまいもモンブラン」が10月22日より再登場！1mmの極細クリームを目の前で生搾り。繊細で上品な“ご褒美モンブラン”

アイエムエムフードサービス 株式会社

アイエムエムフードサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：水口 直文）は、運営ブランド「SABRINA Pasta & Clam Chowder」「叉焼春（チャーシューメイ）」にて、秋限定スイーツ「五郎島金時さつまいもモンブラン」を2025年10月22日（水）より数量限定で再販いたします。

本商品は、同年9月の販売終了後も「もう一度食べたい！」との声が多く寄せられた人気メニュー。石川県産ブランドさつまいも「五郎島金時」を使用し、上品でまろやかな甘さが特長のモンブランです。オーダーごとに目の前で1mmの極細クリームを“生搾り”で仕上げるライブ感あふれる演出も魅力で、フジテレビ『めざましテレビ イマドキ』でも紹介されるなど注目を集めています。

本商品は、「SABRINA Pasta & Clam Chowder 渋谷ヒカリエ店」「SABRINA Pasta & Clam Chowder 高崎オーパ店」「叉焼春（ふかや花園プレミアム・アウトレット内）」の3店舗にて提供し、在庫がなくなり次第終了いたします。秋のひとときを彩る、話題のスイーツをぜひご賞味ください。

五郎島金時の豊かな甘みを、贅沢に堪能！「五郎島金時さつまいもモンブラン」

五郎島金時さつまいもモンブラン■ 一口ごとに変化する、素材のハーモニー

「五郎島金時さつまいもモンブラン」は、石川県金沢市で栽培される加賀伝統野菜「五郎島金時」をふんだんに使用した、秋限定の“ご褒美モンブラン”です。加賀野菜に認定されている「五郎島金時」は、上品な甘みとしっとりとした食感が特長のさつまいも。素材本来の風味を最大限に生かし、まろやかで深みのある味わいに仕立てています。

モンブランの土台には、和三盆のメレンゲを使用。その上に甘さを控えたホイップクリームをのせ、五郎島金時をたっぷり使用した絹糸のように繊細なさつまいもクリームをふんわりと丁寧に重ねていきます。仕上げにはメープルシュガーのホイップと、塩メープル風味のさつまいもチップを3枚トッピング。

軽やかなメレンゲ、なめらかなクリーム、そして香ばしいトッピングが織りなす調和が、一口ごとに異なる表情を見せます。やさしい甘みの中に香ばしさと塩味が重なり、「五郎島金時」のまろやかな甘みを引き立て、最後まで飽きのこない味わいに仕上げました。

■ 1mmの極細クリームが生み出す、なめらかで軽やかな口どけ

主役となるモンブランクリームは、当社が独自に開発したアンティーク調の専用搾り機を使用し、「1mm」という極細さで丁寧に搾り出しています。

幾度もの試行を重ねてたどり着いたこの仕様によって、クリーム本来のなめらかさと、素材が持つ豊かな香りを最大限に引き出しました。空気をたっぷりと含んだ軽やかな口どけは、ここでしか味わえない特別な仕上がりです。

ご注文を受けてからお客様の目の前で“生搾り”するスタイルにより、繊細な層がふんわりと重なっていくライブパフォーマンスもお楽しみいただけます。

“生搾りモンブラン”の提供イメージ（※別商品の製造写真です）

■ リクエストにお応えし再登場！『めざましテレビ』でも紹介された話題の一皿

「五郎島金時さつまいもモンブラン」は、2025年9月末の販売終了後も「もう一度食べたい」との多くのご要望をいただき、このたび数量限定での再販が決定いたしました。

また、フジテレビ『めざましテレビ イマドキ』(https://imadoki-blog.fujitv.co.jp/)（2025年10月22日放送）でも特集された注目の一品です。

秋の味覚を贅沢に味わう“ご褒美モンブラン”を、ぜひ店頭でお楽しみください。

五郎島金時さつまいもモンブラン【商品概要】

商品名：五郎島金時さつまいもモンブラン

販売価格：1,760円（税込）

販売開始日：2025年10月22日（水）

販売期間：10月22日（水）より、在庫がなくなり次第終了

販売数量：数量限定

販売店舗：サブリナ 渋谷ヒカリエ店、サブリナ 高崎オーパ店、叉焼春（ふかや花園プレミアム・アウトレット内）

【販売店舗情報】

● SABRINA Pasta & Clam Chowder 渋谷ヒカリエ店

住所：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ6F

TEL：03-6450-6030

営業時間：11:00～23:00（L.O.22:00）

定休日：年中無休（渋谷ヒカリエに準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/sabrina_shibuya

● SABRINA Pasta & Clam Chowder 高崎オーパ店

住所：群馬県高崎市八島町46-1 高崎オーパ7F

TEL：027-387-0630

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:00）

定休日：年中無休（高崎オーパに準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/sabrina_takasaki

● 叉焼春（チャーシューメイ）

住所：埼玉県深谷市花園1 ふかや花園プレミアム・アウトレット内

TEL：048-579-5790

営業時間：平日10:00～20:00（L.O.19:30）／土日祝11:00～21:00（L.O.20:30）

定休日：なし（施設に準ずる）

WEB：https://cha-shu-may.com/

Instagram：https://www.instagram.com/chashaomay/

アイエムエムフードサービス株式会社

代表者：代表取締役社長 水口 直文

所在地：石川県金沢市森山1-2-1

業種：飲食店の経営、飲食店のトータルプロデュース

URL：https://immfoodservice.com

【本件に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂紅翠香

電話番号：050-3204-0372

Eメール：info@asmedia-japan.com