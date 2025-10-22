《新連載 試し読み》世話焼き男子×不器用女子の“じれ甘”お隣ラブ！『大家さんちの光くん』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『大家さんちの光くん』（鈴山もり）が2025年10月22日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

初めての一人暮らし、頼るまいと思っていたお隣さんは――まさかの家事パーフェクト男子！？

不器用女子と大家の息子が織りなす、にぎやかであったかい“お隣ラブ”、開幕です！

『大家さんちの光くん』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年10月22日より毎週水曜更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の５エピソードが一挙完全無料で公開！

■あらすじ

不器用女子×世話焼き男子 ほっこりドタバタラブコメ！

高校1年生の小鳥遊すばるは、初めての一人暮らしに奮闘中。

そんなすばるの隣に住んでいたのは、生活スキル満点のお世話焼き、光で…！？

■みどころ

高校1年生で一人暮らしを始めたすばる。

隣に住むのは、家事スキル満点で世話焼きな同級生・光！初日からグイグイお世話モード全開で、すばるはちょっとタジタジ。

親の借金が理由で一人暮らしをしているすばるは、「誰にも頼らず生きていく！」と決意していたけれど……現実は家事スキルが壊滅的で……！

「貸しは作りたくないのに、また助けられた…」と悔しさを噛みしめながらも、少しずつ前に進もうとする姿が健気でまぶしい！

そんなすばるに光が告げたのは、「俺のそばから離れるな」ーー！？

光によるマンツーマン“家事レッスン”が始まる予感に、胸キュンが止まらない！

＼第１話の５エピソードが一挙完全無料で公開中！／

少しずつ縮まっていく二人の距離に、きっとあなたも頬がゆるむはずです！

▼鈴山もり先生 X（旧Twitter）アカウント：@szmr_monte(https://x.com/szmr_monte)

■担当編集者からのコメント

初めての一人暮らしに奮闘中の主人公・すばるは、頑張り屋さんですがとにかく不器用。

そんなすばるのお世話を焼くのは、すばるの住むアパートの大家の息子・光です。

明るくて、優しくて、頼れる光はまさにリアコ…！

こんな風にお世話を焼いてもらいたい～～～！ともだえること必至です。

凸凹な二人の暮らしを、ぜひ見守っていただけたら嬉しいです！

『大家さんちの光くん』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週水曜更新予定。

▼作品ハッシュタグ：「#大家さんちの光くん」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

