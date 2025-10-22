「Japan Mobility Show」に『頭文字D』ハチロク型のウェットティッシュケースが登場！
『頭文字D』AE86のウェットティッシュケース
「Japan Mobility Show 2025」に『頭文字D』ハチロク型ウェットティッシュケースが登場！
「Japan Mobility Show 2025」の”スーパーカー協会（TOKYO SUPER CAR DAY2025）”ブースにて「CAMSHOP.JP」コーナーが登場。『頭文字D』に登場するハチロク型のウェットティッシュケースを販売致します。
『頭文字D』ハチロクを再現した、「まるで大きなミニカー」のウェットティッシュケース。
「まるで大きなミニカー」のような存在感たっぷりのウェットティッシュケースは、『頭文字D』の主人公「藤原拓海」が乗り込むハチロクを再現。
サイドに入る「藤原とうふ店（自家用）」の文字が『頭文字D』の名シーンの数々を思い起こさせてくれる遊び心たっぷりのウェットティッシュケース。
存在感たっぷりの大きさでありながらも、繊細なホイールからのぞくブレーキキャリパー、リトラクタブルヘッドライト、グリルなど細部までこだわったディティールの再現により、インテリアとして飾っておけるクオリティに仕上がった一品です。
タイヤが回るため、テーブルの上を走らせることも可能。
一般的なウェットティッシュケースやおしりふきなどのケースとしてお使い頂けます。
●まるで大きなミニカーなのでそのまま飾ってインテリアに。
●細部までこだわりのディティール
●タイヤが回るから、前進・後進可能！
●一般的な大きさのウェットティッシュに対応
「Japan Mobility Show」のほか、オンラインショップからもご購入できます。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)
【イベント詳細】
Japan Mobility Show 2025
2025年10月30日（木）～11月9日（日）までの期間、東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー2025」が開催されます。
クルマ・バイクをはじめとする多彩なモビリティの魅力と、未来のライフスタイルを発信する国際的な展示会です。世界中の企業や来場者が集い、次世代モビリティの技術やデザイン、ものづくりの可能性を体感できる場として、「人とモビリティの未来をつなぐ」をテーマに、多彩な展示・体験プログラムが展開されます。
TOKYO SUPERCAR DAY 2025 in JMS
Japan Mobility Show 内に「TOKYO SUPERCAR DAY」ブースを設置。
世界各国の先進的なスーパーカーや希少な高級車等を多数展示します。あわせて新型モビリティなど未来に繋がる革新的なコンテンツを発信します。
またキッズスーパーカー教室やトークショー、スーパーカー関連グッズ販売など、子供も大人も楽しめるコンテンツを予定しています。
商品詳細
サイズ： 長さ 270mm × 幅 120mm × 高さ 88mm
重さ ：約658g
素材 ： ABS 、PVC, シリコン、GPPS
幅93mm、高さ70mm、奥行140mm以内の大きさのウェットティッシュに対応
【JAN】
前期版：4570138433651 (品番：433651)
後期版：4570138433668 (品番：433668)
(C)しげの秀一／講談社
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
CAMSHOPメールマガジン
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)
▼X
https://twitter.com/camshop_byfaith
▼インスタグラム
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc_norimono/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/
▼公式LINE
https://lin.ee/35ZhpoPh
