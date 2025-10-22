【群馬初開催】親子・経営者・若者が100人集結！「遊び×教育×群馬」世代を超えて“心の成長”を育む新感覚の体験型“遊び教育フェス”開催

株式会社遊びるど詳細を見る :https://achievus-festival2025.peatix.com

アチーバスフェスティバル2025群馬実行委員会（共同主催：株式会社遊びるど／代表取締役 梅村武史）は、2025年11月2日（日）、群馬県高崎市「ビエント高崎」にて、遊びと音楽を通して“氣持ちのコントロール”を学ぶ新感覚の教育フェスティバル『アチーバスフェスティバル2025＠群馬』を開催します。

本イベントは、「競争」「共創」「協奏」-3つの“きょうそう”をテーマに、親子から経営者まで多世代が集う100名規模の体験型プログラムです。

◼️開催の背景

現代社会では、急激な社会構造の変化や情報過多により「氣持ちのコントロール」が難しくなり、人間関係の摩擦や孤立が生まれやすい時代になっています。

こうした中で注目されているのが、“遊び”を通じて心の在り方を練習する「体験学習」です。

群馬県では、戦後78年間、郷土愛と誇りを子どもたちに伝え続けてきた「上毛かるた」という文化が息づいています。一方、世界10カ国以上で導入されている協力型ボードゲーム「アチーバス」は、思いやりやチームワーク、感情マネジメントを自然に体験できる“共創の学び”として、教育現場や企業研修でも広がっています。

今回の『アチーバスフェスティバル2025＠群馬』では、この“競争”と“共創”という異なる二つの学びを融合し、さらに音楽を通じた“協奏”という新しい要素を加えることで、「不安や恐怖、怒りを笑顔に変える」感情学習の実践型フェスティバルとして企画されました。

親子・経営者・若者が同じ場で学び合うこの取り組みは、群馬から全国へ、そして世界へと広がる“地球家族愛”の輪を描いていきます。

◼️アチーバスフェスティバル2025＠群馬について

協力型ボードゲーム「アチーバス」体験の様子

戦後78年間、教科書では伝えられなかった“郷土愛”を遊びで育む「上毛かるた」の競争、世界60カ国で実践される協力型ボードゲーム「アチーバス」の共創、そして群馬温泉BARスウィングンマに協力して頂く「地球家族のうた」の協奏──。

この3つの「きょうそう」を通して、現代人が抱える怒り・不安といった感情課題を解決する「氣持ちのコントロール」を育む新感覚の教育フェスティバルです。

上毛かるた世界一決定戦主催・渡邉氏の参加も決定。

親子から経営者まで多世代100名が集い、“日本のへそ・群馬”から新しい学びの文化を発信します。

《特別プログラム》

・郷土愛を育育む「上毛かるた」体験

・協力型ゲーム「アチーバス」体験

・「地球家族のうた」合唱（群馬ミュージックBARスウィングンマ協力）

◼️開催概要

イベント名：アチーバスフェスティバル2025＠群馬

テーマ：「氣持ちのコントロール」～日本のへそでアッチ～バスと叫ぶ～

日時：2025年11月2日（日）14:00～18:00（予定）

会場：ビエント高崎 602号室（群馬県高崎市問屋町2丁目7-7）

定員：100名（Peatixにて事前予約制）

主催：アチーバスジャパン株式会社／株式会社遊びるど

特別協力：音楽BARスウィングンマ／群馬アチーバストレーナー会

チケット申込：https://achievus-festival2025.peatix.com(https://achievus-festival2025.peatix.com)

◼️イベントの見どころについて

⚫︎戦後から続く“遊びの教育”が令和に進化「上毛かるた」から学ぶ“競争”と郷土愛

1947年、焼け野原となった群馬で誕生した「上毛かるた」。

教科書では伝えきれない郷土の歴史・文化・誇りを遊びを通じて伝えてきました。

この“遊びの教育”は、勝敗だけでなく、集中力・他者への思いやりといった人間力を育む文化として今も息づいています。

本イベントでは、上毛かるた大人の世界一決定戦主催者・渡邉氏が登壇し、「遊びが育てる心の教育」について語っていただく予定です。

“競争”が生み出す郷土愛と誇りの物語を、次世代へつなぐセッションです。

⚫︎「アチーバス」が導く“共創”の力｜チームで夢を叶える“思いやりのゲーム”

アチーバス（ACHIEVUS）

「アチーバス（ACHIEVUS）」は、アメリカ発の協力型ボードゲーム。

「ACHIEVE（達成）＋US（私たち）」の名の通り、勝ち負けではなく、チーム全員が力を合わせて夢を実現する“共創”体験を重視します。

遊びながら思いやり・リーダーシップ・気持ちのコントロールを学ぶことができ、

教育現場や企業研修でも注目を集めています。

今回は、アチーバス世界大会開催者も来日し、国境や世代を超えて100名が

「アッチ～バス！」の掛け声とともに、信頼と感謝を体感します。

⚫︎群馬ミュージックBARスウィングンマと奏でる“協奏”

音楽で心をひとつに。地球家族のうたライブ

イベントのフィナーレでは、群馬の高崎で地元に愛される「ミュージックBARスウィングンマ」の協力も頂き、イベントのテーマ曲「地球家族のうた」を、参加者全員で大合唱します。

この「協奏」は、音楽の調和だけでなく、多世代・多様な背景を持つ人々の心が響き合い、ひとつになる瞬間を生み出します。群馬温泉BARスウィングンマの協力を得て実現したこの特別なコラボレーションは、競争でも共創でもない、第三の「きょうそう」―協奏の美しさと力を体現します。

◼️3つの「きょうそう」で学ぶ“氣持ちのコントロール”

怒り・不安・迷い――現代人が抱える感情の課題を、

“遊びと音楽”の力でポジティブに変容させるのが本フェスティバルの目的です。

・上毛かるたが育む真剣勝負の「競争」

・アチーバスが象徴する助け合いの「共創」

・音楽が心をつなぐ「協奏」

この3つの体験が融合し、教育関係者・経営者・親子が「氣持ちのコントロール」を体感的に学びます。

まさに群馬から始まる「ともに生きる」社会づくりへの第一歩です。

ります。親子・教育関係者・経営者・若者―すべての世代に”ともに生きる”よろこびを届けるこのフェスティバルにぜひご参加ください。

◼️主催者コメント｜株式会社遊びるど 代表取締役 梅村武史

「群馬は”はじまり”にふさわしい場所。ここから地球家族の物語を始めます」上毛かるた大人の世界一決定戦を主催する渡邉氏の参加も決定し、伝統と革新が交差する貴重な機会とな

遊びが人と人をつなぎ、競争も共創も協奏も、すべてが心の学びにつながる。

『アッチ～バス！』と叫ぶその瞬間、きっと世界が少し優しくなるはずです。」

◼️株式会社遊びるど 代表取締役 梅村武史プロフィール

1976年生まれ。大学受験全滅。どん底のE判定から、ナポレオンヒルの「思考は現実化する」に出逢い東大に合格。夢を叶えるには仲間のチカラが大切だ、と知る。ナポレオンヒル財団に入社し、セ-ルス未経験から個人売上10億円、ベストマネ-ジャ-賞受賞。しかしマネジメントの壁にぶち当たる。退社後、マレ-シアで協力しあう、勝ち負けのないゲ-ムアチーバスに出逢い、その精神に惚れ込む。夢は地球家族。よろこびあう社会の実現に向けて活動中。

著書「成功するチームは遊びでつくる」（産能大出版）は紀伊国屋書店月間ランキング1位、AI漫画「人間関係、恋愛、セールスは春夏秋冬戦略ですべてうまくいく」（トレンドパブリッシング）はアマゾンランキング17部門で1位を獲得。

◼️株式会社 遊びるど について

「遊んでいる時と絶体絶命のピンチに人は成長する」をモットーに、遊びやゲームを使ったコミュニケーションやチームビルディング、人間関係や家族関係、組織つくりの支援、ファシリテーター育成を行っており、アチーバスジャパン株式会社とパートナーシップの関係にあります。

もとになっているゲームは、アチーバス（ACHIEVUS）というアメリカの発明家ジャーミーレイザー氏が開発したもので、ACHIEVE（達成）とUS（わたしたち）の造語で、みんなで協力し合って達成するゲームです。そのゲームをもとに「あうんじゃんけん」「ツムギー」「ライフコンパス」など、勝ち負けではない、愛を感じるゲームを創作しております。

株式会社遊びるど

所在地：東京都港区南青山2-2-15 Win Aoyamaビル UCF9階

代表取締役：梅村 武史

設立：2024年9月13日

事業内容：遊びやゲームを活用した対人支援・コミュニケーション改善事業