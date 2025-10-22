【本日15:00開催！】中小企業のためのAI活用入門セミナー！

株式会社BOTANICO

いよいよ本日、「中小企業のためのAI活用入門セミナー」を開催します。



人材不足、コスト上昇、そして競争の激化──。多くの中小企業が共通して抱える課題に対し、今こそ「限られたリソースで成長を続ける」ための実践的なヒントが求められています。

その解決策のひとつが「AIを活用したDX」です。



AIは単なる効率化ツールではなく、営業・マーケティング・バックオフィスなどあらゆる部門で業務を変革し、意思決定のスピードを高め、さらには新しい価値を創出する原動力になります。

本日のセミナーでは、最新の事例や導入ステップをもとに、“明日から実践できるAI活用の第一歩”を具体的に解説。



経営層から現場担当者まで、自社に合ったAI活用の方向性を明確にする絶好の機会です。

お申し込みはこちら(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k8JE5wWgQuS3UAXIf6JIqg)

プログラム

参加対象

本日ご参加いただくメリット

- 今、なぜAI×DXが必要なのか- 中小企業での具体的活用事例- 成功する導入のポイント- 支援サービスのご紹介 & Q&A- DXを進めたいが、何から始めればよいか迷っている経営者様- 社内に専門人材がいないが、AI活用に関心のあるご担当者様- 効率化や売上アップにつながる実践的な事例を知りたい方- 中小企業でも実現できるAI活用の全体像がわかる- 営業・マーケティング・バックオフィスなどの具体的事例を学べる- 「小さく始めて成果につなげる」導入プロセスを理解できる

