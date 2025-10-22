20Ç¯Á°¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¿¥¤¥×3D¥ìー¥¶ー¥¹¥¥ã¥Êー¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Creafrom¤¬¡¢HandySCAN 3D | EVO Series(TM) ¤Ç¶È³¦É¸½à¤ò¿·¤¿¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë
2025Ç¯10·î21Æü¡¢¥±¥Ù¥Ã¥¯½£¥ì¥ô¥£ - AMETEK, Inc.¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó¼«Æ°3D·×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëCreaform¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¿¥¤¥×3D¥ìー¥¶ー¥¹¥¥ã¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢HandySCAN 3D | EVO Series(TM)¤ÎÈ¯Çä¤òËÜÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥Õ¥©¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ëµ¡Ç½¤È¡¢¥¹¥¥ã¥ÊーËÜÂÎ¤Ë¹âÅÙ¤Ê²Ä»ë²½µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HandySCAN 3D | EVO Series(TM)
Creaform¤Ï¡¢½éÂåHandySCAN 3D¤Ç¤¢¤ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ë3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ò20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë³«È¯¤·¡¢£³D·×Â¬¤Î¿·´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ HandySCAN 3D¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¾ï¤Ë¡¢»°¼¡¸µºÂÉ¸Â¬Äêµ¡¥°¥ìー¥É¤Î¥Çー¥¿ÀºÅÙ¡¢Ä¾´ÑÅª¤Ê»ÈÍÑÊýË¡¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤Î¿§Ì£¤ä·×Â¬¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÈÆÍÑÀ¡¢CAD¥Çー¥¿²½¤äÀ½ÉÊ¸¡ººÊó¹ð½ñºîÀ®¤Þ¤Ç¤òºÇÂ®¤Ç¹Ô¤¨¤ë£³D·×Â¬µ¡¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¶âÂ°²Ã¹©¤ä½Åµ¡¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ½Â¤¶È¤Î¿ôÀé¼Ò¤Ë¤ª¤è¤ÖÍ×µá¤Î¸·¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¡¢À½ÉÊ³«È¯Ê¬Ìî¤äÉÊ¼Á´ÉÍýÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë·×Â¬¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°Ãæ
¤½¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ Creaform¤Ï´ú´ÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë HandySCAN 3D¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¿·¤¿¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
EVO Series¤Ë¤Ï¡¢Creaform¤Î¥¹¥¥ã¥ÊーÉÊ¼Á¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡¢¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Î¿®ÍêÀ¡¢·ÈÂÓÀ¡¢ÈæÎà¤Ê¤¤¥Çー¥¿ÀºÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢¤è¤êÄ¾´ÑÅª¤ÊGUI¤òÅëºÜ¤µ¤»¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¸þ¤±¥¬¥¤¥À¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¥ã¥ÊーËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çºî¶È¤Î²Ä»ë²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¥Ã¥È¤¬¡¢¶ÈÌ³¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀºÅÙ¤ò³×¿·¡£³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Creaform¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥¥ã¥ÊーÆ±ÍÍ¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥·¥êー¥º¤â¥«¥Ê¥À¤ÇÀß·×¡¦À½Â¤¤µ¤ì¡¢Creaform Metrology Suite¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤¿ÆâÂ¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
HandySCAN 3D | EVO Series(TM)¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎºÇÀèÃ¼µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Îµ¡Ç½¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸·¤·¤¤Í×µá¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ìºî¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·×Â¬ÀºÅÙ¤äºî¶È¸úÎ¨¤ò¤è¤ê¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¦ ¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ä¥Çー¥¿½èÍý¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥Çー¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²Ä»ë²½¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥¥ã¥ÊーËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿4.3¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤Î´Ö¤ò²¿ÅÙ¤â±ýÉü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¦ ¹â²òÁüÅÙ12 MP¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¤â»È¤Ã¤¿¸¡ºº¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊ¸½ñ²½¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR)µ¡Ç½¡£
¡¦ 3D¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê¥á¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢¹â²òÁüÅÙ¥âー¥É¤ä¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Äー¥ë¤ò´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÁÈ¤ß¹þ¤ßGUI¡£¤½¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤è¤êÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹¡£
¡¦ È¿Éü¸¡ºº¤Î¸úÎ¨²½¤È¿·¤¿¤Ê¼«Æ°°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»µ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¥×¥í¥»¥¹¤Î¸þ¾å¡£
¡¦ 46ËÜ¤Î¥Ö¥ëー¥ìー¥¶ー¥é¥¤¥ó¡Ê+ÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó1ËÜ¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢0.020 mm¤ÎÀºÅÙ¤È0.020 mm + 0.015 mm/m¤ÎÍÆÀÑÀºÅÙ¡£
¡¦ 350 mm¤Î¥¹¥±ー¥ë¥Ðー¤ò¥¹¥¥ã¥óÂÐ¾ÝÊª¤Î¶á¤¯¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Æ°¤Çµ¡´ï¤Î¹»Àµ¤¬¤Ç¤¤ë¾å¤Ë¡¢¶Ë¤á¤ÆÀºÅÙ¤Î¹â¤¤3DÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¡£
¼«Æ°°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ»þ
Creaform¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥È¥¥¥ë¥·¥ç¥ó¡ÊFanny Truchon¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤Î¡¢3D·×Â¬¤ÎÀºÅÙ¤È¸úÎ¨²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢Creaform¤¬2005Ç¯°ÊÍè¤º¤Ã¤È»º¶ÈÍÑ·×Â¬µ»½Ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥«¥éー¥Þ¥Ã¥×É½¼¨»þ
¡ÚCreaform¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
£³D·×Â¬¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³Î¤«¤Ê·Ð¸³¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ëCreaform¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Îµá¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê·×Â¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î3D¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉý¹¤¤¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢3D¥¹¥¥ã¥ó¡¢¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢É½ÌÌÂ»½ý¸¡ºº¡¢ÈóÇË²õ»î¸³¡¢À½ÉÊ³«È¯Ê¬Ìî¤äMROÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤¬¤¸¤«¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òCreaform¤Ï²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢À½Â¤¡¢½Å¹©¶È¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢È¯ÅÅ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÀ½ÉÊ¡¢¸¦µæ¡¦¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Î²¿Àé¿Í¤â¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬¡¢Creaform¤È¶¦¤Ë¡Ö³×¿·¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¥À¹ñ¥±¥Ù¥Ã¥¯½£¥ì¥ô¥£¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëCreaform¤Ï¡¢À¤³¦26¥ö½ê¤Ë»öÌ³½ê¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦Ãæ100¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢85¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Creaform¤¬´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢ÈæÎà¤Ê¤¤¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡Creaform¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¹â70²¯¥É¥ëÄ¶¤Î»º¶ÈÍÑ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëAMETEK, Inc.¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÊóÆ»»ñÎÁ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËCreaform Inc. ¡ÊËÜ¼Ò:¥«¥Ê¥À¡¦¥±¥Ù¥Ã¥¯½£¥ì¥ô¥£¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
https://www.creaform3d.com/ja
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥¢¥á¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¯¥ì¥¢¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈÉô
±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
¿¥ÅÄ¡¡¸»ÂÀ
Tel:03-4400-2460 (ÉôÌçÂåÉ½) | Fax:03-4400-2301
genta.oda@ametek.com | www.creaform3d.com