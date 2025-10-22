【日本人材ニュース】ネスレ日本の健康経営の取り組みをインタビュー

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌・Webサイトを編集・発行・運営する株式会社日本人材ニュース社(東京都千代田区、代表取締役：吉越利成)は、ネスレ日本株式会社ウェルビーイング推進室の津川朝子氏、田中未来子氏へ、同社の健康経営の取り組みに関するインタビューを実施し、運営メディア「日本人材ニュースONLINE」に記事を掲載しました。

ネスレ日本 ウェルビーイング推進室 マネジャー

ネスレ健康保険組合 常務理事

津川 朝子氏（左）



ネスレ日本 ウェルビーイング推進室

ネスレ健康保険組合

管理栄養士、健康運動指導士、ケアマネジャー

田中 未来子氏（右）

【インタビューのポイント】

記事URL: https://jinzainews.net/26809935/(https://jinzainews.net/26809935/)

・健康改善プログラム(特定保健指導)の実施率が4年間で5.1％→57.0％に向上

・健診データを可視化する「健康つうしんぼ」を導入

・500人超が参加する「Walking Project」で運動実践率が全健保組合最上位クラスに

・自社開発の睡眠プログラムで睡眠の質を改善 「1日3杯のコーヒー」習慣で座りすぎを防止

・健康増進により保険料率を全国平均以下(8.00％)に維持

【こんな方におすすめの記事です】

・企業の健康経営推進を担当している人事・総務の方

・社員の健康づくりに課題を感じている経営者の方

・健康プログラムの実施率向上を目指している方

・データ活用による健康管理に興味がある方

・職場の健康づくりやウェルビーイングに関心がある方

【ネスレ日本株式会社について】

記事URL: https://jinzainews.net/26809935/

本社所在地：兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15 ネスレハウス

代表者：深谷 龍彦 代表取締役社長兼CEO

設立：1933（昭和8）年6月

URL：https://www.nestle.co.jp/

株式会社日本人材ニュース社について

大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。

所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日



事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinzaiguide/

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinjiguide/