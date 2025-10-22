【日本人材ニュース】ネスレ日本の健康経営の取り組みをインタビュー
人事専門誌・Webサイトを編集・発行・運営する株式会社日本人材ニュース社(東京都千代田区、代表取締役：吉越利成)は、ネスレ日本株式会社ウェルビーイング推進室の津川朝子氏、田中未来子氏へ、同社の健康経営の取り組みに関するインタビューを実施し、運営メディア「日本人材ニュースONLINE」に記事を掲載しました。
ネスレ日本 ウェルビーイング推進室 マネジャー
ネスレ健康保険組合 常務理事
津川 朝子氏（左）
ネスレ日本 ウェルビーイング推進室
ネスレ健康保険組合
管理栄養士、健康運動指導士、ケアマネジャー
田中 未来子氏（右）
【インタビューのポイント】
・健康改善プログラム(特定保健指導)の実施率が4年間で5.1％→57.0％に向上
・健診データを可視化する「健康つうしんぼ」を導入
・500人超が参加する「Walking Project」で運動実践率が全健保組合最上位クラスに
・自社開発の睡眠プログラムで睡眠の質を改善 「1日3杯のコーヒー」習慣で座りすぎを防止
・健康増進により保険料率を全国平均以下(8.00％)に維持
【こんな方におすすめの記事です】
・企業の健康経営推進を担当している人事・総務の方
・社員の健康づくりに課題を感じている経営者の方
・健康プログラムの実施率向上を目指している方
・データ活用による健康管理に興味がある方
・職場の健康づくりやウェルビーイングに関心がある方
【ネスレ日本株式会社について】
本社所在地：兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15 ネスレハウス
代表者：深谷 龍彦 代表取締役社長兼CEO
設立：1933（昭和8）年6月
URL：https://www.nestle.co.jp/
