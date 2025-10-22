【業界初】「無人内見くん」がセキュリティシステムと連携開始

ショウタイム24株式会社

不動産DXを推進するショウタイム24株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：窪田大樹、以下「ショウタイム24」）は、セコム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 保幸、以下「セコム」）のオンライン・セキュリティシステムと、自社が提供する無人内見システム「無人内見くん」の連携を開始したことをお知らせいたします。

これまでスタッフの立ち会いが必須であった総合展示場やモデルハウス、各種ショールーム等の施設において、見学者や施設利用者自身のスマートフォン一つで、施設の警備解除から設定、さらに解錠・施錠までを一貫して行えるようになります。これにより、事業者はセキュリティの信頼性を確保しつつ施設の無人運営が可能となり、利用者は時間や対面接客を気にすることなく、自身のペースで施設を自由に見学・利用できる新しい体験が実現します。







■ 連携の背景と目的

住宅展示場やショールーム等の施設運営においては、スタッフの常駐に伴う人件費や、営業時間に制約による機会損失が長年の課題でした。一方で、施設利用者からは「営業担当者のプレッシャーを感じずに自由に見学したい」「早朝や夜間など、自分の都合の良い時間帯に利用したい」といった非対面・非接触での施設利用へのニーズが高まっています。

このような背景のもと、セキュリティのプロフェッショナルであるセコムと、施設の無人化・省人化を実現する鍵管理システムを提供するショウタイム24が協業。セコムが長年培ってきた「安全・安心」のノウハウと、ショウタイム24の持つ「利便性・効率性」を組み合わせることで、施設運営の新たなスタイルを提案し、業界が抱える課題解決に貢献することを目指します。

■ 本連携によって実現すること

利用者は、ショウタイム24の「無人内見くん」システムを通じて、施設見学や利用を予約。予約時間に現地へ到着後、自身のスマートフォンアプリからワンタップ操作を行うだけで、セコムの警備システム解除と、施設のドアが解錠されます。見学・利用終了後も、同様の操作で施錠と警備システムのセットが完了します。









【施設運営者のメリット】

運営コストの削減と効率化： スタッフの常駐が不要となり、人件費を大幅に削減。スタッフは本来のコア業務に専念できるため、業務効率が向上します。

機会損失の防止： 24時間365日、利用者の都合に合わせた施設案内が可能となり、見込み客を逃すことなく獲得機会を最大化します。

高度なセキュリティの実現： 信頼性の高いセコムのオンライン・セキュリティシステムと連携することで、無人運営でも安心して施設を管理できます。

データ活用によるマーケティング強化： 利用者の入退室ログが自動で記録・管理されるため、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案が可能です。

【施設利用者のメリット】

自由で快適な見学体験： 営業担当者を気にすることなく、自分のペースで心ゆくまで施設を見学・体験できます。

利便性の向上： 仕事終わりの夜間や早朝など、従来の営業時間外でも利用予約が可能です。

手続きの簡便化： 予約から鍵の開け閉めまで、全てのプロセスがスマートフォン一つで完結します。



■今後の展望

両社は今後、本連携システムを住宅展示場やショールームにとどまらず、コワーキングスペース、貸し会議室、レンタルスタジオ、無人店舗など、多様な施設の無人化・省人化運営ソリューションとして展開していく予定です。セキュリティと利便性を両立させることで、社会の様々な場面における新しい価値創造に貢献してまいります。





・ショウタイム24株式会社について

本社所在地：東京都中央区京橋1-1-5

代表者：代表取締役 窪田大樹

事業内容：無人内見システム「無人内見くん」の開発・提供、不動産DX支援事業

ウェブサイト：https://www.showtime24.co.jp/(https://www.showtime24.co.jp/)





【本件に関するお問い合わせ先】

ショウタイム24株式会社

広報：市川

info@showtime24.co.jp

03-6812-9680