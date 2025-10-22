【阪急うめだ本店】「イタリアフェア2025」本場職人が来日！焼きたてのパネットーネなど、人気のイタリアフード全24店舗が集結

株式会社阪急阪神百貨店

イタリアフェア2025(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/italia/)

期間：11月5日(水)～10日(月) ※催し最終日は午後5時終了

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 催場・祝祭広場

後援：在大阪イタリア総領事館・イタリア文化会館-大阪

※一部、イタリア以外の国(地域)で生産または原材料を使用した商品もございます。

※諸事情により、出店や来日が中止となる場合がございます。

※今回のイタリアフェア2025では、ファッション雑貨のお取り扱いはございません。

ヨーロッパの中でも旅行先として人気の高いイタリア。その魅力は何と言っても“食”。11月5日(水)～10日(月)の期間、阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場にて、魅力あふれるイタリアの食文化にフィーチャーしたイベントを開催します。今イベントの目玉企画、ヴェローナの人気トラットリア「アル ポンピエーレ」やベルガモの郷土菓子をバールスタイルで楽しめる「ラ マリアンナ」、予約困難な人気店のシェフが手掛ける日替わりパスタバーが登場。また、本場イタリアから取り寄せた、伝統菓子"パネットーネ"、2年に一度しか収穫ができない穫れたてのピスタチオを使ったジェラートや、ナチュールワインをはじめとしたイタリアンワイン、食卓を可愛く彩るリビング雑貨まで、イタリアの"食"の魅力が詰まった6日間です。

人気大衆食堂とキャヴィアバール、趣向の異なる2つのバーに注目

北イタリア ヴェローナで100年の歴史ある老舗「バーカロ アル ポンピエーレ」が登場。ヴェネト州伝統の立ち飲みスタイル“バーカロ”を楽しんでいただけます。イタリアを代表する高級スパークリングワイン、フランチャコルタと星付きレストランでも採用されるキャヴィアをラグジュアリーな気分で楽しむ“キャヴィアバール"では、3種類のキャヴィアを一度に楽しめるセットも。

「バーカロ アル ポンピエーレ」

(上から) 鶏レバーのムースをのせた田舎風パンのクロストーネ 451円、特製バターとスモークサーモン ゴマのパニーノ 501円、サオール風ソースのイワシ 501円 ※いずれも単品価格

<午後5時～限定> お好きなチケッティ(2種)+グラスワインのセット 1,501円

※日本国内から出店

※エグゼクティブシェフ マルコ・ダンドレア来店

「キャヴィア＆フランチャコルタバール」

「アルスイタリカ」キャヴィア3種食べ比べ&「フランチャコルタ」スパークリングワインセット(1杯)4,981円、「アルスイタリカ」イタリア産キャヴィア ダヴィンチ(12g)3,850円、セヴルーガ ロイヤル(12g)4,125円、オシェトラ クラシック(12g)4,235円

本場イタリアからお取り寄せ！会場では焼きたても楽しめる イタリア伝統菓子"パネットーネ"

「フランチェスコ・ボリオリ」伝統的なパネットーネ(1kg) 12,001円

イタリア・ミラノ発祥の“パネットーネ”は、丸くて大きく、一見パンのような見た目で、世界一製造が難しいとも言われる伝統的な発酵菓子。今回、初めて実演を見れる貴重な機会を設けました。クリスマスの4週間前、アドヴェントの期間から店頭に並び、冬の訪れを告げる風物詩として愛されるパネットーネが6種類(うち2種類が焼きたて)が登場します。気軽に試せる1カット販売も。

■イタリアからパネットーネ職人が来店！

フランチェスコ・ボリオリ ※11月5日(水)～9日(日) 来店アンナ・サルトーリ ※11月5日(水)～10日(月)

予約困難な人気店のシェフが日替わりで登場！"至福のパスタバー”

地域ごとに特徴の異なるパスタを、関西を中心に、予約困難なシェフが日替わりで提供します。各店の趣向を凝らした自慢のパスタ＆前菜セットは、2,750円。各地で修業を積んだシェフだからこその素材の組み合わせや、そこから生まれる繊細な味わいを堪能できます。シェフによるペアリングワインもご用意。※別途ワイン料金が発生いたします。

11月5日(水) 東京・麻布十番「ピアットスズキ」鈴木 弥平

パスタ：ジェノベーゼ

前菜：カッポン・マーグロ

芳醇で華やかなフレッシュバジルを贅沢に加えたジェノヴァを代表するパスタ。

11月6日(木) 京都・河原町「カンティーナ アルコ」清水 美絵

パスタ：オレキエッテのトマトソース とろけるブッラータチーズのせ

前菜：たことじゃがいものマリネ

濃厚トマトソースに、プーリア産ブッラータチーズをのせて。

11月7日(金) 大阪・京町堀 「オステリア ラ チチェルキア」連 久美子

パスタ：パッサテッリのサルシッチャとキノコのクリームソース

前菜：スペルト小麦のサラダ

自家製サルシッチャやキノコの旨みたっぷりクリームソース。

本場のパスティッチェリアバールが登場！イタリアーナが大好きなお菓子も

バールとは、 カウンターでコーヒーやアルコール、軽食を提供するお店のこと。今回、地域の人々から観光客まで、毎日多くの人で賑わうパスティッチェリアバール「ラ マリアンナ」が日本初登場します。ベルガモの伝統菓子ポレンタなど作り立てのドルチェを、本場バリスタの淹れたてのカフェと楽しめます。

「ラ マリアンナ」※パティシエ デォンゴ・ガンバ、バリスタ マルゲリータ・チヴィディーニ、オーナー コジモ・パナットーニ 来店〈日本初登場〉「ラ マリアンナ」ドニゼッティ(1個) 1,620円〈日本初登場〉「ラ ソルベッテリア カスティリオーネ」ジェラート3種盛り(1カップ) 990円から ※ジェラートマエストロ ジャコモ・スキャヴォン 来店「ダ・ローマ」ピスタチオのジェラート (1カップ) 1,320円 ※ピスタチオ生産者 エンマ・スカラヴィッリ 来店

美味しい！をもっと楽しむ、イタリアの可愛い食卓

イタリアでは、テーブルコーディネートは単なる装飾ではなく、食への感謝と、家族や友人との大切な時間をより豊かにするために欠かせない要素。食をもっと楽しむためのとっておきに出会える機会です。

「ビトッシ ホーム」

上から）キャンドルホルダー Baloo（約17.5x8.5×17.5cm）69,300円［現品限り］、フレグランスキャンドル（H約10.3×直径9.5cm）13,200円［現品限り」、ゴールドリムスクエアトレイ Apple（約11×11cm）10,450円、ゴールドリムブレッドプレート(直径約15.5cm)各6,600円、スワンオブジェ（H約27.5×21cm）64,900円［現品限り」、リボンナプキンフォルダー set of 4（約7.5×直径4cm）9,350円、スカラップエッジラウンドプレイスマット（約38×38cm）5,830円、ギンガムチェック we are family テーブルクロス（約150x250cm）39,600円［現品限り］◎祝祭広場『アールデコインテリア』

「ロモロ アピチェッラ」

前菜プレート（直径約25.1x25.4cm）12,100円、ディナープレート（直径約25.5×H3cm）5,500円、パスタブレート（直径約23×H4cm）5,500円

◎祝祭広場『スプレンデ』

午後5時からは“アペリティーボ”を！生演奏で楽しむお酒と軽食

イタリア文化のスペシャリストによるトークショーやライブを開催します。連日、午後5時になると会場のムードは一遍し、お酒や料理と一緒に生演奏が楽しめる空間に。音楽ライブとともに、イタリアならではのディナー前にお酒を嗜む食文化"アペリティーボ"を楽しめます。その他出演者など詳しくはこちらから>>(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/italia/)

リッカルド オビソ

イタリアから来日！

バイオリニスト リッカルド オビソが奏でる名曲

◎11月5日(水)午後2時～、午後5時～、午後6時30分～