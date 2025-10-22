公益社団法人畜産技術協会は、国産畜産物の消費拡大を図るとともに、

持続可能な畜産経営や飼養管理に関する理解を得るため、

2025年12月12日（金） 宮日会館 宮日ホールにて

「アニマルウェルフェアシンポジウム in宮崎」を開催いたします。

アニマルウェルフェアは、畜産における世界的な課題として注目されており、我が国でも、

持続可能性に配慮した飼養管理への取組みや畜産物の輸出拡大等を推進するための重要課題の一つに挙げられています。

アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理を推進するためには、生産者だけでなく、

畜産物を扱う加工流通業者、小売事業者、消費者などの関係者にも広くアニマルウェルフェアを認知いただきたく、

本シンポジウムでは、畜産におけるアニマルウェルフェアの基本的な考え方や、

日本の現状や取組み、課題、今後の可能性などについて、情報交換致します。

概要

タイトル 「アニマルウェルフェアシンポジウム in 宮崎～私たちの食卓と、地域の畜産業をともに考える～」

▮日 時 ／2025年12月12日（金）13：00～16：25（開場12：30）

▮会 場 ／宮日会館 宮日ホール （宮崎県宮崎市高千穂通1－1－33）

▮定 員 ／会場参加80名（先着順）、ライブ配信視聴制限なし ※いずれも事前申し込み制

【お申込みについて】

▮応募受付ホームページ／https://jlta.jp/test/archives/10340

▮申込期間／2025年10月20日(月)から

▪会場参加：11月28日(金)16:00まで

▪ライブ配信視聴：12月11日(木)16:00まで

※お申込みは会場参加・ライブ配信視聴のどちらかに限ります。

応募者の個人情報は、本シンポジウムの運営及び関連する事業のご案内のみに利用させていただきます。

主催 公益社団法人畜産技術協会

共催 宮崎日日新聞社

後援 農林水産省、地方競馬全国協会、全国地方新聞社連合会

プログラム

13：00 開会 主催者/来賓 挨拶

13：15 基調講演 「今、求められるアニマルウェルフェアへの配慮」

【講演者】 深澤 充 氏 （宮城大学 食産業学群 教授）

14：05 大学生の体験レポート 「食卓を支える生産現場を訪ねました」

【登壇者】 宮崎県立農業大学校 畜産学科

・下村 康介 氏 ・坂藤 大地 氏 ・瀧本 綾乃 氏 ・日野 要 氏

14：20 休憩

14：35 パネルディスカッション 「どんげする？アニマルウェルフェア」

【パネリスト】 ・富永 正久氏 （牛商丑力株式会社 代表取締役 牧場主）

・竹ノ井 伸光氏 （株式会社ミヤチク 常務取締役）

・佐藤 知広氏 （NOSAI宮崎 西諸家畜診療所 診療所長）

・下村 康介氏 （宮崎県立農業大学校 畜産学科）

・中武 誠司氏 （宮崎県 農政水産部 畜産振興課 畜産経営支援担当主幹）

【コーディネーター 】

深澤 充氏 （宮城大学 食産業学群 教授）

16：25 閉会

※プログラム・時間・登壇者は変更になる場合がございます。

※登壇者の肩書等は2025年9月現在のものです。

関連サイト

公益社団法人畜産技術協会 ： https://jlta.jp/

【注意事項】

・会場内および配信映像の録音・撮影（写真、ビデオ）はご遠慮ください。（報道関係者を除く）

・シンポジウムの模様は、全内容を報道機関に公開いたします。参加者の写真・映像がニュースや番組、

紙面などを通じて報道されることがあります。また､主催者による広報でも使用いたします。

アニマルウェルフェアシンポジウム in 山梨も開催いたします!

▮日 時 ／2025年11月18日（火） 14：00～17：25（開場13：30）

▮会 場 ／山日YBSホール （山梨県甲府市北口2-6-10 山梨文化会館内）

▮定 員 ／会場参加80名（先着順）、ライブ配信視聴制限なし ※いずれも事前申し込み制

【申込期間】 2025年9月29日（月）から

→会場参加：10月31日（金）16：00まで

→ライブ配信視聴：11月17日（月）16：00まで

公益社団法人畜産技術協会のホームページからご応募下さい。