アクセス制御市場はスマートセキュリティ需要の牽引により、2032年までに190億米ドルに達すると予測
世界のアクセス制御市場規模は、2023年に97億5,000万米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.7％で拡大し、2032年までに190億米ドルに達すると予測されています。
市場の成長は、商業、住宅、政府、産業などの分野で、高度なセキュリティおよびアイデンティティ管理システムの需要が高まっていることに主に起因しています。セキュリティ侵害、盗難、データ漏えいの増加を背景に、リアルタイムの可視化と多層的な保護を提供できる堅牢なアクセス制御システムの導入が進んでいます。
生体認証システム、スマートカード、モバイルベースのアクセス制御の導入により、企業や政府機関における安全な出入口管理の方法が大きく変革しました。2023年にはデータ侵害の平均コストが約600万米ドルに達したことから、企業は物理的およびデジタル資産を保護するため、統合型アクセス管理システムへの移行を急速に進めています。事例研究によると、生体認証とスマートカード技術を統合することで、不正アクセスの発生件数を最大30％削減できることが示されており、現代的アクセス制御システムの価値をさらに高めています。
さらに、ハイブリッドおよびリモートワークモデルの拡大に伴い、全体の53％以上の組織が安全なリモートアクセス機能の向上に注力しています。2025年までに60％以上の企業が、従来のIDバッジシステムからスマートフォンベースの認証へ移行すると予測されています。
市場成長の動向
成長要因（ドライバー）
アクセス制御市場の主要な成長要因のひとつは、IoTベースのセキュリティシステムとクラウドプラットフォームの統合が進んでいることです。IoT対応のアクセス制御により、複数のデバイスやセンサー間でリアルタイム監視と接続性の向上が実現します。クラウドプラットフォームは、データの一元管理、遠隔アクセス、拡張性の向上を可能にし、多拠点を有する企業にとって有効な基盤となっています。
このIoTとクラウド技術の融合により、組織はセキュリティ管理を簡素化しつつ、脅威への対応力を強化しています。
また、世界的なスマートシティ構想の拡大も重要な成長要因です。政府や自治体は、公共安全の強化、交通管理の改善、資源利用の最適化を目的に、高度なアクセス制御システムを導入しています。生体認証、モバイルアクセス、遠隔監視といった機能は、スマートインフラの中核を成しており、運用効率と市民の安全性を高めています。
制約要因（リスク・課題）
有望な成長が見込まれる一方で、アクセス制御市場は導入・維持・運用コストの高さという課題に直面しています。包括的なアクセスシステムの構築には、ハードウェアやソフトウェア統合、専門的サービスへの多額の投資が必要です。特に中小企業にとっては、これらのコストが障壁となっています。さらに、定期的なシステム更新、スタッフ教育、機器保守といった長期的な所有コストも普及の妨げとなっています。
セグメンテーション分析
提供形態別（Offering）
2023年にはハードウェア部門が世界市場の54％以上を占め、最大シェアを維持しました。この部門には、生体スキャナー、電子ロック、アクセスパネル、カードリーダーなどが含まれ、現代のアクセス管理システムの中核を成しています。職場の安全性や機密施設の保護への関心の高まりが成長を支えています。
