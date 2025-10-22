AV-Comparatives¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤òÈ¯É½
¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡Ê¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë, 2025Ç¯10·î21Æü /PRNewswire/ -- ÆÈÎ©¤·¤¿É¾²Á¤Ë¤è¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢CARO¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×2026¤ÎÅÐÏ¿¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
AV-Comparatives Enterprise and Consumer Cybersecurity Testing October 2025
ÆÈÎ©·Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¤Î¹ñºÝÅª¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëAV-Comparatives¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤ÎºÇ¿·É¾²Á·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´ë¶È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤«¤Ä¼Â´Ä¶¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤¿¤á¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¡Ê2025Ç¯8·î～9·î¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥¤¥ó¥Æ¥¹¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¹¶·â´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÝ¸î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Windows 11 Pro´Ä¶²¼¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥ÉÊÝ¸î¥Æ¥¹¥È¤È¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢ÊÝ¸î¥Æ¥¹¥È¤ÎÎ¾Êý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Æ¥¹¥È¥·¥êー¥º¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ù¥ó¥Àー
¡¦¥¢¥Ð¥¹¥È¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦Bitdefender¡ÊGravityZone Business Security Premium¡Ë
¡¦Cisco¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë
¡¦CrowdStrike¡ÊFalcon Pro¡Ë
¡¦Elastic¡ÊElastic Security¡Ë
¡¦ESET¡ÊPROTECT Entry¡ÜPROTECT¥¯¥é¥¦¥É¡Ë
¡¦G Data¡ÊEndpoint Protection Business¡Ë
¡¦K7¡ÊOn-Premises Enterprise Security¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡Ë¡Ë
¡¦¥«¥¹¥Ú¥ë¥¹¥ー¡ÊEndpoint Security for Business¡Ë
¡¦ManageEngine¡Ê¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºöµ¡Ç½ÉÕ¤Endpoint Central¡Ë
¡¦Microsoft¡ÊEndpoint ManagerÉÕ¤Defender Antivirus¡Ë
¡¦NetSecurity¡ÊThreatResponder¡Ë
¡¦Rapid7¡ÊInsightIDR¡Ë
¡¦SenseOn¡ÊEPPÅëºÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë
¡¦¥½¥Õ¥©¥¹¡ÊIntercept X Advanced¡Ë
¡¦Trellix¡Ê¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦VIPRE¡ÊEndpoint Detection and Response¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¼Â´Ä¶¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¿å½à¤òËþ¤¿¤¹¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±ÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÉ¾²Á¤¹¤ëIT¥Áー¥à¤ª¤è¤ÓCISO¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¤á¤ÆÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¥·¥êー¥º ¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë
ºÇ¿·¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Æ¥¹¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â´Ä¶¤Ç¤ÎÊÝ¸î
¡¦¸í¸¡ÃÎ¤ò´Þ¤à¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢ËÉ¸æ
¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á
¼ÂºÝ¤Î¶¼°Ò¤òÍÑ¤¤¤ÆWindows 11¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ËÉ¸æÎÏ¡¢Â®ÅÙ¡¢ÀºÅÙ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¾ÃÈñ¼ÔÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¡¦¥¢¥Ð¥¹¥È¡ÊÌµÎÁÈÇ¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë
¡¦AVG¡Ê¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹ÌµÎÁÈÇ¡Ë
¡¦Avira¡ÊÌµÎÁÈÇ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦Bitdefender¡Ê¥Èー¥¿¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦ESET¡ÊHOME¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë
¡¦F-Secure¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦G Data¡Ê¥Èー¥¿¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦K7¡Ê¥Èー¥¿¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦¥«¥¹¥Ú¥ë¥¹¥ー¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¡¦Malwarebytes¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¡¦¥Þ¥«¥Õ¥£ー¡Ê¥Èー¥¿¥ëÊÝ¸î¡Ë
¡¦Microsoft¡ÊDefender¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë
¡¦¥Îー¥È¥ó¡Ê¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥¹¡Ë
¡¦¥Ñ¥ó¥À¡ÊÌµÎÁÈÇ¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë
¡¦Quick Heal¡Ê¥Èー¥¿¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦TotalAV¡Ê¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¥×¥í¡Ë
¡¦Total Defense¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Á¥¦¥£¥ë¥¹¡Ë
¡¦Trend Micro¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¦VIPRE¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤äOEM¥áー¥«ー¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀÇ½¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÁªÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AV-Comparatives¡¢CARO¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×2026¤ò¼çºÅ¤Ø - ÅÐÏ¿¼õÉÕ³«»Ï
AV-Comparatives¤Ï¡¢AV-Comparatives¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯2·î25Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëCARO¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×2026¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¹ñ¶¤Ê¤¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¡§À¤³¦¤Î¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÄÉÀ×¤»¤è¡ÊCybercrime Without Borders: Tracking the Global Underground¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÉ¸¹â2,200¥áー¥È¥ë¤Î»³Äº¤Ç¤Î½¸¤¤¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Ö²»³Ú¥¸¥ã¥à¥Ê¥¤¥È¤Ê¤É¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÅÐÏ¿¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê°÷¤Ï120Ì¾¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§www.caro2026.org/
ÆÈÎ©¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ì°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ì¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£AV-Comparatives¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾å¤Î¼çÄ¥¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Æ©ÌÀÀ¤È²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯Æ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
°úÍÑ
¡ÖÅö¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢CISO¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁªÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÉ¸æÎÏ¤ÈÆü¾ïÅª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹À½ÉÊ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
AV-Comparatives¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô·óCEO¡¢Andreas Clementi»á
¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¡¾¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¡Ê2025Ç¯8·î～9·î¡Ë
¡¾¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë
¡¾CARO¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×2026 ÅÐÏ¿¥Úー¥¸
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Thomas Uhlemann
media@av-comparatives.org | +43 512 28778813
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2799773/AV_Comparatives.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2608678/5570406/AV_Comparatives_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com