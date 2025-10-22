【大丸梅田店 初登場】東京・銀座で25年。“一口のしあわせ”を焼き続ける〈ギンザ プティ カスタ〉。
フレンチテイストのかわいいフィンガースイーツ
『プティ カスタ オールミックス』(24個入、1袋)税込1,200円
ほこほこと甘い香りが、目印です。
ほんのり甘い生地にクリームやチーズを入れてじっくり焼いた、一口サイズの焼きたて菓子。それがプティ カスタです。「白いごはんのように毎日食べても飽きないお菓子」を目指しプランタン銀座に開業したのは2001年のこと。うれしい日、お仕事をがんばる日、大切な人に会う日、元気がない日、銀座のみなさんの一日に、一口の幸せを届けたくて小さなお菓子を焼きつづけて、もうすぐ25年になります。
ほんの小さなお菓子ですが、素材どうしの運命的なめぐり合わせや、表情豊かな味わいがつまっています。生地とクリームのバランスや、冷めてもおいしい生地の改良を重ね、小さいからこそ良い素材だけを使っています。卵は香川県の契約農園から直送されるルテイン卵を。北海道牛乳や北海道産「きたほなみ」をブレンドした小麦粉などを使用し、水を一切使わず練り合わせました。油で揚げず、甘さは控えめに仕上げています。
カスタード、チョコ、チーズ、アップルアールグレイなど、８種類のクリームや餡を4種類の鉄板に挟んで焼き上げました。銀座生まれのかわいい焼菓子を、この機会にぜひご賞味ください。
【場所】地1階 東 出入口前 ごちパライベント
【期間】2025年10月29日(水)～11月4日(火)
【販売商品】〈ギンザ プティ カスタ〉
※数量限定販売のため、商品によっては完売する場合があります。