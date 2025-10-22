こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
清泉女子大学が総合型選抜「学費免除型」の出願を11月28日まで受付中 ― 得意な1教科で挑戦でき、授業料・施設費の全額または半額を最長4年間免除のチャンス
清泉女子大学（東京都品川区）は現在、総合型選抜（12月）学費免除型・基礎学力1教科方式の出願を受け付けている。同制度を利用して特別奨学生として合格すると授業料・施設費の全額が、奨学生として合格すると同半額が、最長4年間にわたって免除される。また、特別奨学生または奨学生として不採用でも、奨学生に準ずる成績を修め、同大で学ぶに十分な学力があると認められる場合には、一般選抜を免除して入学資格が与えられる。試験日は12月14日（日）で、基礎学力試験（1教科）および個人面接により選考、12月19日（金）に合格者が発表される。
《総合型選抜（12月）学費免除型・基礎学力1教科方式のポイント》
・授業料・施設費の全額または半額を免除（最長4年間）
・科目試験は1教科のみ
・清泉女子大学の他の入試や他大学との併願も可能
清泉女子大学では、総合型選抜（12月期）「学費免除型・基礎学力1教科方式」を実施する。
この制度は、合格者の授業料および施設費を免除することにより、学業に優れ、勉学意欲旺盛な学生に門戸を開くとともに、学費面での支援を行い、社会に貢献する優れた人材を育成するという趣旨のもとに設けられたもの。
同制度を利用して特別奨学生として合格すると授業料・施設費の全額が、奨学生として合格すると授業料・施設費の半額が、最長4年間にわたって免除される（毎年、資格の見直しを行う）。
特別奨学生または奨学生として不採用となっても、奨学生に準ずる成績を修め、同大で学ぶに十分な学力があると認められる場合には、一般選抜を免除して入学資格が与えられる。
また、清泉女子大学の他の入試や、他大学との併願も可能。
概要は下記の通り。
■総合型選抜（12月）学費免除型・基礎学力1教科方式 概要
【出願期間】
・Web登録期間：2025年10月17日（金）9:00 ～ 11月28日（金）16:00
・書類郵送期間：2025年10月17日（金）～ 11月28日（金）消印有効
※インターネットで出願情報登録をした後、出願期間内に必要書類を必ず提出すること。
【試験日】12月14日（日）
【合格発表日】12月19日（金）
基礎学力試験（1教科）、個人面接により選考
【募集人員】
・総合文化学部（日本文化領域、国際文化領域、文化史領域）：14
・地球市民学部（地域共生領域、ソーシャルデザイン領域）：6
※国際文化領域では、出願時に＜専攻言語：英語＞または＜専攻言語：スペイン語＞を選択すること。
