日本最大級のコスプレイベント「acosta!」関東イオンモールでは初となる「イオンモール日の出」で11月22日開催

日本全国でコスプレイベントを運営する株式会社ハコスタ(本社:大阪市、代表取締役:松村良洋)は、2025年11月22日（土）11時より東京都西多摩郡日の出町の「イオンモール日の出」で、コスプレイベント「acosta!（アコスタ）」を初開催します。

＜「acosta!」とは＞

コスプレイヤーとカメラマンが撮影会や交流などを楽しめるイベントで、池袋を中心に全国42ヵ所で開催しています。イベントの年間動員数30万人超で業界最大級となり、参加者は75%が女性、年齢は10～20代が70%を占めるなど、Z世代を中心に高い支持を得ています。

関東のイオンモールでは初開催となる今回のイベントでは、施設の協力のもと、コスプレ姿のまま館内や敷地内を回遊でき、参加者同士の交流や撮影はもちろん、ショッピングや飲食、ゲームセンターなどのアミューズメント施設も楽しめます。また、屋上駐車場の一部を特別に解放し、撮影エリアとして使用可能です。日の出町ならではの山並みや開けた空を背景に撮影をすることができます。

さらに、1Fメインコートでステージイベント「CDEF（コスプレダンスエンターテイメントフェスティバル）」も実施します。地域のダンススクールにも協力していただき合計10組のグループがダンスパフォーマンスを披露します。



「acosta!＠イオンモール日の出」公式サイトはこちら→https://acosta.jp/event/hinode/

CDEFイベント特設ページはこちら→https://cdef.jp/schedule/hinode/



■イベントエリア

イオンモール日の出フードコート屋上メインコート

「acosta!@イオンモール日の出」開催概要

開催日時:2025年11月22日（土）11:00～19:00 ※撮影は18:00まで

会場:イオンモール日の出

主催:株式会社ハコスタ

協力:株式会社イオンモール

特設サイト：https://acosta.jp/event/hinode/

公式X：EAST（東日本）https://x.com/acosta_info

WEST（西日本）https://x.com/acosta_west

TikTok：https://www.tiktok.com/@acosta_jp

当イベントへのお問い合わせ：https://acosta.jp/contact

＜チケット＞

アーリー：2,680円、当日 3,200円

└受付：11:00～19:00 / 対象：コスプレ（更衣室あり）・カメラ・一般

通常：2,380円、当日 2,900円

└受付12:30～19:00 / 対象：コスプレ（更衣室あり）・カメラ・一般

コスプレ更衣室なし：2,380円、当日 2,900円

└受付11:30～19:00 / 対象：会場の更衣室を利用せず、コスプレのまま車で来場される方

「acosta!」の開催事例

羽田エアポートガーデンところざわサクラタウン松戸ラストサマーフェス道頓堀コスプレ祭梅田茶屋町ひらかたパーク

主な開催会場：

[関東]池袋サンシャインシティ、さいたまスーパーアリーナTOIRO、葛飾区 堀切フェスタ 、松戸市、イオンモール新利府南館、板橋大山、ところざわサクラタウンなど

[関西]大阪道頓堀、京都駅、梅田茶屋町、ひらかたパーク、大阪港区弁天町、岸和田カンカン、みのおキューズモール、あべのキューズモール、セブンパーク天美、大阪南港ATC、みずほPayPayドーム福岡など

acosta!公式サイトはこち :https://acosta.jp/