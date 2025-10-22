【2026年（令和8年度）合格目標】技術士試験第二次試験合格カリキュラム 総合技術監理部門（フル・ライト）リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、【2026年（令和8年度）合格目標】技術士試験第二次試験合格カリキュラム 総合技術監理部門（フル・ライト）をリリースいたしました。

【総合技術監理部門対策】

講師によるサポートと反復学習で

広い管理視点を身につける！

こんな方にオススメ

技術士から、経営視点を持つ管理者へステップアップしたい方

広大な「択一式」の範囲を効率的に攻略したい方

経験を「５つの管理」の視点で論文にまとめたい方

独学では掴みづらい「総監の視点」を講師指導の下で学びたい方

■合格実績

■カリキュラムの特長

1.完成されたカリキュラム！

「違い」を攻略するための合理的なカリキュラムで最短合格

技術士（総合技術監理部門）は、技術士の資格の中でも最高峰とされる難関資格です。攻略に重要なポイントとして、専門性が求められる20部門試験と比較してどういった点が異なるのか、何に注意をしなければならないのかをしっかりと見極めることです。講座内では、それら「違い」にフォーカスし、独学では掴みづらい総合技術監理部門で求められる広い視野や全体最適での考え方まで合格に必要なすべてが集約されています。「違い」を考えながら学習を進めることで、より求められる能力をスムーズに理解し、身につけ、最短合格を狙うことが可能となります。

理論からすぐに使える実践例まで一気通貫の対策で最短合格を目指せる、論文答案の「書き方」講座を追加！

まずは、総合技術監理部門と20部門の二次試験試験は何が違うのかを正確に理解し、何が試験のハードルなのかをしっかりと見極めることが総監攻略の重要なポイントです。講座内では、これらのハードルをテクニカルに解決する論文構造の方法論、5つの管理技術を用いたトレードオフの事例、過去問を用いた解き方の具体例等を通じて、理論から実践まで一気通貫で総監二次試験の対策が可能です。講座を受けた日からすぐに使える具体例が満載なので、忙しくて試験準備になかなか時間を取れない方や独学での準備方法に迷われている方にオススメの講座です。

総監キーワード集解説で重要なトピックスや語句を浮かび上がらせる

総監では、択一式試験と記述式試験が実施されます。出題される範囲は広範で、なかなか一人では対策を立てることが難しい内容です。また、択一式試験は必ず覚えておくべき語句や重要なトピックスもあります。

そこで、アガルートでは総監キーワード集解説を作成し、択一式試験対策を盤石なものにできるようにしております。

重要なキーワードをピンポイントに学習することができるので、素早く理解を進めることが可能です。

7年分の択一過去問解説講座と講師作成のオリジナル問題解説講座が追加！

今回から、令和元年～令和7年の択一式試験の過去問を解説した過去問集が追加されました！それに加えて、講師が作成したオリジナル問題とその解説が掲載されたオリジナル問題集も付属しています。ピックアップで講義も付いているので、まずはご自身で解いてみた後に、わからない問題は講義も視聴しましょう！過去問とオリジナル問題を解くことで、着実に知識を定着させることができ、択一式の実力アップにつながります。

最近の出題傾向や最新のトピックスを反映した教材

総監合格者でもあり、また数多くの合格者を輩出してきた日比講師が、最近の出題傾向や最新のトピックスを盛り込んだテキストで解説を行います。例えば、社会環境管理では、近年SDGsの考え方が環境配慮や市民生活に深く影響するなど、社会環境と技術の位置づけが変わってきています。このような最新の状況に対応することができる教材となっております。

口頭試験には戦略がある！苦手や不安を「合格できる自信」へ

技術士の口頭試験は、単なる質疑応答ではありません。多くの方が陥る「業務経歴をうまく説明できない」「技術士としての倫理観や適性を問われて詰まってしまう」といった課題に対し、本番さながらの再現動画とテキストで対策します。試験官が評価する「コンピテンシー（技術士としての適性）」を深く理解し、あなたの業務経歴を論理的にアピールする戦略的な回答方法を指導します。頻出質問の分析を通じてあなたの経験価値を最大限に伝える技術を習得し、万全の体制で最終試験に臨み、合格を掴み取りましょう。

フルカリキュラム限定！プロ講師の添削指導と模擬口頭試験で対策

技術士第二次試験は技術知識の確認ではなく、技術者の応用能力や課題問題解決能力を記述式で応答する試験であるため、自分が持っている知識を論文として正しくアウトプットできるかが重要な試験です。

フルカリキュラムには、試験対策に欠かせない添削サポートが付属しています。一人では正しくアウトプットできているか確認が難しい部分を、講師による直接の添削でしっかりと解決することが可能です。

また、オンラインで模擬口頭試験を実施し、本番さながらの環境で練習することも可能です。初めて受験される方には、基本的な書き方や記述のポイントを丁寧に説明し、確実な基礎力を養います。一方、受験経験者の方には、個別に適切なアドバイスを提供し、さらなるスキルアップを目指せます。万全のサポート体制で、合格への自信をつけましょう！

2.プロ講師が直接対応するフォロー制度

【NEW】安心の学習導入オリエンテーション

教材がお手元に届いてから、学習方法や教材の利用方法、フォロー制度の利用方法等、講座を最大活用していただくための方法をお伝えする、オンラインガイダンスです。学習開始時のお悩みを一挙に解決し、安心してスタートダッシュを切ることができます。

【NEW】気軽に相談できる学習サポーター（2025年11月からスタート）

学習の進め方などをご相談いただける学習サポーター制度が付属します。 学習中に疑問に思う方が多い「どのようにカリキュラムを進めるべきか」「どの科目から進めるべきか」など、学習状況をお聞きした上でアドバイスいたします。

【NEW】講師に勉強方法を相談！毎月1回のホームルーム！（2025年12月からスタート）

毎月10日ごろ配信！

受講生からのアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに講師がお届けする動画コンテンツです。

みなさんのお悩みを解消するとともに新しい試験傾向など、直近のホットなトピックスをお届けします！モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

【NEW】短答セルフチェックWebテスト（2026年3月からスタート）

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、択一知識の定着度がぐっと上がります。

3.継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

合格特典でモチベーションアップ

2026年合格目標 第二次試験合格カリキュラム 総合技術監理部門（フル）を受講された方が2026年の技術士第二次試験総合技術監理部門に合格された場合、合格特典（全額返金orお祝い金3万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

※特典利用の条件等がございます。

■合格特典・割引制度

合格特典

カリキュラムをお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

最大20％OFF！

各種割引制度を設けております。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

