ルーフトップから大迫力の東京タワーを間近に臨む6日間限定のロマンチックなクリスマスプラン「Christmas Rooftop Stay」を販売【東京プリンスホテル】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドChristmas Rooftop Stay

東京プリンスホテル（所在地:東京都港区芝公園3-3-1、総支配人:池田 智）は、東京タワーの絶景を間近に眺めながらクリスマスの特別な夜をお過ごしいただける「Christmas Rooftop Stay」を2025年12月18日（木）から平日の6日間限定で販売いたします。

普段入ることのできないホテルのルーフトップからは大迫力の東京タワーが間近に臨め、その壮大さに思わず息をのむ光景が広がります。ルーフトップ体験付きの本プランは、クリスマス期間の6日間限定です。

ルーフトップには華やかなソリをご用意。東京タワーをクリスマスツリーやキャンドルに見立て、ソリと一緒に写真撮影ができる特別な体験をお楽しみいただけます。ロマンチックなひとときを過ごした後はお部屋でシャンパンを飲みながらゆっくりとおくつろぎいただけます。

この他、レアチーズとベイクドチーズの2層が絶妙なハーモニーを奏でるハート型のキュートなプラン限定クリスマスケーキ付き宿泊プランもご用意。シャンパンとともにクリスマスの夜をごゆっくりお楽しみいただけます。

東京の夜景を見渡せるルーフトップ体験で大切な人と心ときめくクリスマスのひとときをご体感いただけます。

「Christmas Rooftop Stay」 概要

お部屋での様子 イメージプラン限定クリスマスケーキ イメージ

【期間】2025年12月18日（木）・19日（金）・22日（月）～25日（木）

※6日間限定

【料金】1名さま\18,300より（1室2名さまご利用時）

※消費税・サービス料込み（宿泊税別）

【内容】

・ホテルルーフトップ体験＜開始時間5:00P.M. / 終了時間6:30P.M.＞

・シャンパン ハーフボトル(1室1本)

【Webサイト】https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/christmasrooftop_2025/

【ご予約・お問合せ】宿泊予約 TEL: 03-3432-1111（10:00A.M.～5:00P.M.）

「Christmas Cake & Rooftop Stay」概要

客室一例 レジデンシャルスイートルーム

【期間】2025年12月18日（木）・19日（金）・22日（月）～25日（木）

※6日間限定

【料金】1名さま\21,400より（1室2名さまご利用時）

※消費税・サービス料込み（宿泊税別）

【内容】

・ホテルルーフトップ体験＜開始時間5:00P.M. / 終了時間6:30P.M.＞

・プラン限定クリスマスケーキ（1室1台）

・シャンパン ハーフボトル（1室1本）

【Webサイト】https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/christmascake_rooftop_2025/

その他クリスマス宿泊プラン

Christmas Cake & Rooftop Stay

＜TOKYO NOEL＞

クリスマスケーキとシャンパンが付いたお部屋でごゆっくりできるプランです。

【期間】2025年12月1日（月）～28日（日）

【料金】1名さま\17,100より（1室2名さまご利用時）

※消費税・サービス料込み（宿泊税別）

【内容】

・プラン限定クリスマスケーキ（1室1台）

・シャンパン ハーフボトル(1室1本)

【Webサイト】https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/tokyonoel_2025/

TOKYO NOEL

東京プリンスホテルの屋上紹介

東京タワーを間近に臨める絶景空間。12階の高さから大迫力の東京タワーをお楽しみいただけます。

東京プリンスホテル屋上Christmas Rooftop Stayイメージ

東京プリンスホテル クリスマスケーキ情報

“Festive Wonderland”をテーマに、ワクワクするようなクリスマスケーキを4種ご用意しております。聖なる夜にご家族やご友人とクリスマスケーキを囲みながら、心あたたまるクリスマスのひとときをお過ごしいただけます。

クリスマスケーキ4種

【ご予約受付】2025年12月21日（日）まで

※お渡し日を含め5日前まで

【クリスマスケーキの詳細情報】https://www.princehotels.co.jp/tokyo/christmas/cake/

ピスタチオ・ノエルキャラメルショコラプティ・ノエルホワイトクリスマス

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当商品につきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去はいたしかねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

※上記内容はリリース時点（10月21日）の情報であり、変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。