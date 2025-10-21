¸½Âå¤ÇÂÓÅá¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤é¡©¡¡ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¬Éð»ÎÆ»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¥³¥ß¥«¥ë»þÂå·à¡ØÎáÏÂ¤Ç¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¾å±é·èÄê¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡ËÜÆü10·î21Æü(²Ð) 20:00～ÄÌ¾ïÀÊÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ô¥¨¥íÂè£·²óËÜ¸ø±é¡ØÎáÏÂ¤Ç¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤¬2025Ç¯11·î26Æü (¿å) ～ 2025Ç¯11·î30Æü (Æü)¤Ë¿·½ÉÂ¼LIVE¡ÊÅìµþÅÔ ¿·½É¶è ËÌ¿·½É 2-1-2¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ :
https://www.confetti-web.com/@/reiwadesamurai
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://productionpierrot.com
¤â¤·¤âÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËºÆ¤ÓÅá¤Î½ê»ý¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤é¡©¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯³Ø±à¤â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£¼ã¼Ô¤ËÉð»ÎÆ»Àº¿À¤¬½É¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¤½¤ó¤Ê¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¸½ÂåÈÇ»þÂå·à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾·³¸ø±é¤ÈÅì·³¸ø±é¤Î£²¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¸ø±é¤¢¤ê¡£
´ðËÜ¥¹¥Èー¥êー¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬°ìÉôÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ß¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆóÅÙ³Ú¤·¤á¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
»þ¤ÏÎáÏÂ¡£
¾ì½ê¤Ï´Ø¥ö¸¶³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡£
ÈÈºá·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·Ê¿ÏÂ¤Ê¹ñÆüËÜ¤âÀÎ¤ÎÏÃ¡£
¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤áÀ¯ÉÜ¤ÏÅá¤Î½ê»ý¤òµö²Ä¡£ÀµÅöËÉ±Ò¤ËÂç¤¤¯ÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÆ¤ÓÉð»Î¤Îº²¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¡£
º²¤ËÀÀ¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÎáÏÂ¤ÎÉð»Î¡Ê³ØÀ¸¡Ë¤¿¤Á¤¬¹â¹»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ª
ÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤¿´¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª
¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¸½ÂåÈÇ»þÂå·à¡ª¤³¤³¤Ë¸«»²¡ª¡ª
¸ø±é³µÍ×
¡ØÎáÏÂ¤Ç¥µ¥à¥é¥¤¡Ù
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î26Æü (¿å) ～ 2025Ç¯11·î30Æü (Æü)
²ñ¾ì¡§¿·½ÉÂ¼LIVE¡ÊÅìµþÅÔ ¿·½É¶è ËÌ¿·½É 2-1-2¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚÎ¾ÈÉ½Ð±é¡Û
²¼Á°Í´µ®¡¡²¬ËÜ¾°»Ò
º´Æ£Ë¾Èþ¡¡¾¾ÀîÂçÍ´¡¡¾®ÁÒË¨¡¡À¾´ÖÄíÆ×
ºùºä¤È¤â¤ß ¡¡Ã¸ÌîÂçÆóÏ¯¡¡²£»³Åý°Ò¡¢ÂçÆâ¿¿Í¤²Ö
¾®Æü¸þ¤Ï¤ë¡¡¾®·ªÎÊ¡¡³Þ¸¶¿¥¿Í¡¡²ÅÄÅí²Ì
¾¾±ºÀµÂÀÏº¡¡¡¡¸ÅÌî¤¢¤¤Û
¡ÚÀ¾·³¤Î¤ß½Ð±é¡Û
Ãæ»³¤µ¤Ä¤
³¤Íã¡¡°æ¾å»ÍÍÕ¡¡¿¢À¾Å·¿¿¡¡¿¹ºê¥¹¥ß¥ì
ÄÔÁÏÂÀÏº
»³Ã¼Îí¡¡¡¡¿åÌîÀ¶¿Í
Ì¤ÇÈ¡¡¡¡¿¹Í¦²ð
¡ÚÅì·³¤Î¤ß½Ð±é¡Û
µ×ÊÝÐÒÂç
²Ö·Á¸÷²»¡¡Ãæ¾¾¤Á¤Ê¤ß¡¡Ì´Àî¤¤ゔ¡¡»³Ã¼¹î¾°
ÅÄÃæ¹¨µ¹
Å·ÌîÏÂ²Û»Ò¡¡¡¡°ì¥ÎÀ¥±ß
ÎëÌÚÆî¡¡¡¡»Ô¸¶¤¨¤ê¤µ
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¾ÈÌÀ¡§¸¶¹¨¾»(ex.LIGHT STAFF)
²»¶Á¡§ÂìÂôÄ¾µª(Forte Sound)
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§²¬ÅÄÎµÆó
ÉñÂæÈþ½Ñ¡§·àÃÄ¶õ´¶±é¿Í¡¦¥¨¥¢ー¥¹¥¿¥¸¥ª
¥µ¥ó¥×¥éー¡§Í²ìÂÀÏ¯
±ÇÁü»£±Æ¡§¥³¥ä¥àー¥Óー
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§¤Ä¤Ü¤¿¤¢¤¤é
±é½Ð½õ¼ê¡§ÎëÌÚÆî¡¢Ì¤ÇÈ
°áÁõ¥×¥é¥ó¡§»³¹øÈþ·î
°áÁõ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§°ËÀ¡Êþ²Æ
¥á¥¤¥¯¡§MAMIKO
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¡§¸¨ÀîÆÆ
»¦¿Ø¿¶ÉÕ¡§ÆîÉð°ÉÊå(H.I.J stage/¼Ø¥ÎÌÜ´ë²è)
¥À¥ó¥¹¿¶ÉÕ¡§NISHIMARI
À©ºî¡§ÀîÅçÍºµ±
´ë²èÀ½ºî¡§¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ô¥¨¥í¹çÆ±²ñ¼Ò
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
26Æü(¿å)18:30～¡ÒÀ¾·³¡Ó
27Æü(ÌÚ)18:30～¡ÒÅì·³¡Ó
28Æü(¶â)13:00～¡ÒÀ¾·³¡Ó / 18:30～¡ÒÅì·³¡Ó
29Æü(ÅÚ)13:00～¡ÒÅì·³¡Ó / 18:30～¡ÒÀ¾·³¡Ó
30Æü(Æü)12:00～¡ÒÀ¾·³¡Ó / 16:30～¡ÒÅì·³¡Ó
¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î60Ê¬Á°
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡ÖÀ¾·³¡×¡ÖÅì·³¡×¤È£²¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¸ø±é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¥¹¥Èー¥êー¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¿ÍÊª¤âÂ¿¿ô¡£
¤½¤Î¤¿¤á°ìÉô¸«¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÇÆóÅÙ³Ú¤·¤á¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
ÄÌ¾ïÀÊ¡¡2025·î10·î21Æü(²Ð) 20:00～ È¯Çä³«»Ï
ÆÃÅµÉÕ¤¡§6,500±ß
ÆÃÅµ¤Ê¤·¡§5,500±ß
¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÀÊÆÃÅµ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨SÀÊ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸Êª
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏSÀÊ¡¢ÄÌ¾ïÀÊ¤È¤â¤Ë¡Î2025Ç¯11·î10Æü(·î) 20:00¤Þ¤Ç¡Ï¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com