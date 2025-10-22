インターシステムズとGoogle Cloud、InterSystems HealthShareをGoogle CloudのHealthcare APIに統合

連携により相互運用性を強化し、信頼できるデータ基盤を通じて医療機関がAIを活用できるように

ラスベガス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界で10億件を超える医療記録を管理する創造的なデータ技術プロバイダーのインターシステムズは、InterSystems HealthShareをGoogle Cloudに統合する新たなパートナーシップを発表しました。この連携は、HLTHで発表されたもので、生成AIおよびエージェント型AIアプリケーション向けに、スケーラブルでリアルタイムかつ調和されたデータ基盤を提供することを目的としています。

このパートナーシップは、医療ITにおける最大の課題の一つである、断片化され一貫性のないデータに対応するものです。インターシステムズが持つデータ調和化、ID解決、相互運用性に関する専門知識と、Google Cloudの幅広いAI対応の分析・検索機能、および安全なインフラを組み合わせることで、医療機関は、実績のあるエンタープライズグレードのクラウドプラットフォーム上で、クリーンで統一され、実用的なデータを活かし、AIの可能性を最大限に引き出すことができるようになります。

「AIは医療を変革していますが、その成功は信頼できる実用的なデータに基づいてこそ実現します」と、インターシステムズのグローバルヘルスケアソリューション部門責任者、ドン・ウッドロックは述べています。「HealthShareをGoogle Cloudの包括的なヘルスデータおよびAIエコシステムに統合することで、私たちは医療機関がデータの相互運用性を確保し、責任ある方法でデータを管理できるよう支援しています。これにより、医療提供者は業務効率の改善と、よりスマートなケアの提供に注力できるようになります。」

InterSystems HealthShareは、多様なデータソースにわたる集約、正規化、重複排除、患者識別解決、用語マッピング、電子カルテ（EHR）特化型アクセラレータを提供します。これらの機能がGoogle CloudのHealthcare APIに統合されることで、顧客は次のことが可能になります。

スケーラブルなデータ基盤の構築：研究、業務、臨床判断のために調和されたFHIR対応のデータ基盤を構築し、Google CloudのAI最適化インフラストラクチャおよびBigQueryの大規模分析機能を活用します。

高度なAIの活用：Google CloudのVertex AIプラットフォーム上で、Geminiモデル群をはじめとする生成AIおよびエージェント型AIモデルを活用し、意思決定支援、事務処理の自動化、地域医療イニシアチブを推進します。

相互運用性とセキュリティの向上：既存システムや標準規格とのデータ交換を強化し、連携ケアを実現するとともに、Google Cloudが提供する業界最高水準のセキュリティおよびコンプライアンスフレームワークの恩恵を受けます。

「医療機関は、安全で責任ある、そして即時に活用できるAIソリューションの導入を望んでいます」と、Google Cloudのヘルスケア戦略＆ソリューション部門のグローバルディレクター、アーシマ・グプタ氏は述べています。「インターシステムズは、HealthShareの独自のデータキュレーション機能と、Google Cloudの高度なデータ処理およびAI／機械学習（ML）機能を組み合わせることで、データ準備の負担を軽減し、組織が自らの情報価値を最大限に引き出せるよう支援するプラットフォームを提供しています。」

本サービスはBYOL（Bring Your Own License）モデルで即時利用可能です。Google Cloud Marketplaceでの提供は北米で2026年第1四半期に予定しており、その後グローバルに展開されます。詳細については、当社のパートナーサイトをご覧ください。

インターシステムズについて

創造的なデータ技術プロバイダーのインターシステムズは、80か国以上のヘルスケア、金融、製造、サプライチェーンの顧客に、次世代アプリケーションのための統一基盤を提供しています。当社のデータ・プラットフォームは、世界中の大企業の相互運用性、スピード、スケーラビリティーの問題を解決することで、データのパワーを引き出し、人々が想像力豊かな方法でデータの認識を可能にするものです。1978年に設立されたインターシステムズは、世界中の顧客とパートナーに対する24時間365日のサポートを通じて、卓越したサービスを提供しています。マサチューセッツ州ボストンに本社を置く株式非公開企業であり、世界28か国に38のオフィスを構えています。詳細については、 InterSystems.com をご覧ください。

