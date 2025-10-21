¡Ú10/31³«ºÅ¡Û¡ÖABITOKYO¡ß°ËÆ£±à¡×½é¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¡£¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ëTikTok¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ò¼Â»Ü
¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¡¢AI»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢Æü¾ï¤ÈÌ¤Íè¤òºÌ¤ëºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±í ÒéÌ÷)¤Ï¡¢Åö¼Ò±¿±Ä¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖABITOKYO¡×¤È³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷¡§ËÜ¾±Âç²ð)¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÇÛ¿®¤ò2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ëè·îºÇ½ª¶âÍËÆü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖABI¥Õ¥§¥¹¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÆ£±à¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡¦¸ÂÄê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤ÇÄó¶¡¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÁÐÊý¸þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖABI¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÈËè·îºÇ½ª¶âÍËÆü¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë±í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ä¥³¥é¥Ü¥Ñー¥È¥ÊーÀè¤ò·Þ¤¨¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤äÆÃÊÌ²Á³Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£±à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢·ò¹¯¡¦°Â¿´¡¦ÈþÌ£¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î½é¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë ¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶âÍËÆü¡× ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ËÆ£±à ¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö·ò¹¯ÂÎ¡× ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª°ËÆ£±à¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö·ò¹¯ÂÎ¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤Õ¤À¤óÄÌÈÎ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯º£²ó¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÅöÆü¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡
TikTokÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡§https://www.tiktok.com/@enyonjin
º£²ó¤ÎABI¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£±à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëALEN¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡¢¤½¤·¤Æ¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¸¼ÊÆ¹ÚÁÇ¤Ê¤ÉÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤ÈÂê¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡±í ÒéÌ÷
ÀßÎ©¡§2012Ç¯5·î14Æü
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥µー°éÀ®»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¡¢AI»ö¶È¡¦IT¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È
URL¡§https://www.s-hldgs.co.jp/
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¸½¾ì¤Ø¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚTikTok¡Û
±í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.tiktok.com/@enyonjin
ABITOKYO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.tiktok.com/@abitokyoen
¤ß¤Ý¤ê¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo