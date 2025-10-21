境町役場《茨城県境町》全国初となる闇バイトなどの強盗・窃盗対策へのドローン本格導入に向けた実証実験第２弾

茨城県境町（町長：橋本正裕）と、町内に研究拠点を持つドローン関連企業の上場会社である、株式会社ACSL（本社：東京都江戸川区）（以下、ACSL）は、令和7年3月より、ドローンによる赤外線カメラ撮影で人の動きなどを検知する闇バイトなどの強盗・窃盗対策へのドローン本格導入に向けた実証実験

を開始しています。

《茨城県境町×ACSL》全国初となる闇バイトなどの強盗・窃盗対策へのドローン本格導入に向けた実証実験第１弾を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000056181.html)

今回、第2弾として地域を拡大してドローンによる実証実験を行います。

なお、自治体による防犯・見守り体制にドローンを本格導入するのは全国初の取り組みです。

ドローン防犯対策夜間実証実験

スケジュール

リハーサル：令和7年10月24日（金）13時から18時（うち2時間）

定常運行：令和7年10月31日（金）から毎週金曜 18時から深夜（うち2時間）

飛行エリア

長田地区

離着陸場：下砂井営農担い手センター

飛行経路長：全長約4.2km

撮影対象：下砂井地区、栗山地区（一部猿島地域内門、山崎地区を含む）

猿島地区

離着陸場：浦向公民館

飛行経路長：全長約4.0km

撮影対象：浦向地区、金岡地区

境町×ACSLドローン実証実験拡大エリア実証に使用した機体「PF2-AE」実証に使用する機体「PF2-AE」

◼構造

全長（プロペラ範囲）1,173 x 1,067mm

高さ654mm

重量約9.0 kg

◼飛行性能

飛行速度水平10 m/s（GPS環境下）

最大風圧抵抗10 m/s

最大飛行時間約20分

◼その他仕様

プロポ信号・映像伝送2.4 GHz

実証に使用した機体「SOTEN」実証に使用する機体「SOTEN」

◼構造

全長（アーム展開時）637×560 mm

高さ153 mm

重量（標準カメラ搭載時）1720g

◼飛行性能

最大対気速度水平15 m/s（GPS環境下）

最大飛行時間（カメラ付）25分

◼その他仕様

プロポ信号・映像伝送2.4 GHz

茨城県境町×株式会社ＡＣＳＬ 包括包括連携協定締結

令和7年3月24日(月)茨城県境町は、町内に研究拠点を持つドローン関連企業の上場会社であるＡＣＳＬ）と包括連携協定を締結しました。

【茨城県境町】国産ドローンメーカーACSLと包括連携協定を締結します https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000056181.html

この取り組みは、新しいテクノロジーを活用して人手不足を解消し、境町を住み続けられる町にすることを目的としています。また、このモデルを全国に発信し、他の地域にも横展開できるような形を目指しています。

株式会社ＡＣＳＬについて

株式会社ＡＣＳＬ(https://www.acsl.co.jp/)は、産業分野における既存業務の省人化・無人化を実現すべく、 国産の産業用ドローンの開発を行っており、特に、画像処理・AI のエッジコンピューティング技術を搭載した最先端の自律制御技術と、同技術が搭載された産業用ドローンを提供しています。既にインフラ点検や郵便・ 物流、防災などの様々な分野で採用されています。